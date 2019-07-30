«Никакой виагры, кроме сельдерея»: Иван Краско рассказал о сексе после 80 лет

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что интимные отношения после 60-ти лет полезны далеко не всем. Согласно их данным, секс опасен для пожилых мужчин, чего совсем не скажешь про женщин этого же возраста. Секс для женщин старше 60 лет, наоборот, идет только на пользу. Однако известный российский заслуженный артист и Казанова 88-летний Иван Иванович Краско, который недавно развелся с 28-летней супругой, категорически не согласен с мнением американцев. Актер, отец пятерых детей заверил «КП-Петербург», что интимные отношения в любом возрасте оказывают терапевтическое влияние на организм человека.

- Как секс может вредить? – удивился Краско. – Пока он возможен, он весьма желателен, плодотворен и приятен. Невозможность наступает уже после 80-ти лет. А если у кого-то после 60-ти, то это не мужики, а недоростки какие-то.

С молодой супругой Натальей Шевель артист расстался в том числе из-за отсутствия интимной жизниФото: Тимур ХАНОВ

При этом вечно молодой и активный Краско высказал теорию о том, что у каждого человека есть, так сказать, свой ресурс на сексуальные отношения. Ведь некоторые мужчины становятся импотентами и в 20, и в 30 лет.

- А есть такие, как Чарли Чаплин и я, - с гордостью заявил Иван Иванович.

Напомним, одной из причин развода Ивана Краско с Натальей Шевель стало как раз нежелание молодой жены рожать ему детей. В ток-шоу актер на всю страну жаловался, что с возлюбленной у него даже секса нет. но, как мы сейчас понимаем, дело было вовсе не в Иване Ивановиче.

Откуда же берутся силы на интимные отношения у Краско в его возрасте? Вот загадка для миллионов мужчин, которые могут ему только позавидовать. Артист уверен, что искусственно стимулировать «мужскую мощь» не стоит, так как условная виагра может привнести в половую жизнь временный восторг, но может и преждевременно подкосить человека.

- Я кроме сельдерея никакой виагры не использовал, - поделился с «КП-Петербург» секретом своей мужской силы Иван Краско.

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