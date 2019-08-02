2019-08-02T16:55:41+03:00
Происшествия

«Сказала, что я лох»: 29-летний кладовщик признался в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой

Во время следственного эксперимента молодой человек объяснил свои мотивы [видео]
Петр КИБЕР
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29-летний убийца активистки Елены Григорьевой рассказал о своих мотивах.29-летний убийца активистки Елены Григорьевой рассказал о своих мотивах.Фото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет России опубликовал видео следственного эксперимента с участием Алексея Волнянко, которого обвиняют в убийстве петербургской активистки и общественницы Елены Григорьевой, чье тело было найдено 21 июля у дома на Пулковской улице.

- Она нанесла мне слишком сильное оскорбление. Сказала, что я ничего не могу, что я лох и м...к. Я вышел из себя и ударил ее ножом, - пояснил свой мотив обвиняемый.

До этого Алексей и Елена уже успели вместе приятно провести время в ее квартире. Но, видимо, алкоголя оказалось мало и пара решила продолжить вечер в другом месте. Но в тот момент, когда они вышли на улицу, вспыхнул конфликт.

-Я пригласил ее к себе домой, потому что у меня там еще была водка, - рассказал сотрудникам СК подозреваемый.

На вопрос следователей, произошло бы убийство, если бы женщина не оскорбила его достоинство, молодой мужчина ответил отрицательно.

Напомним, что первоначально в убийстве 41-летней активистки подозревали дворника-мигранта, который помогал ей по дому. Позднее был задержан другой приезжий, уже попадавший в поле зрения полиции из-за уличных грабежей. Он так же виделся с Еленой в тот вечер.

Но, в итоге, его показания помогли определить настоящего преступника, который сам во всем сознался.

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Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой сознался в содеянном и показал, как зарезал Елену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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