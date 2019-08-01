2019-08-01T13:39:08+03:00
Происшествия

В деле об убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый

Также полиция нашла нож, которым жестоко зарезали правозащитницу [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала нового подозреваемого в убийстве Елены ГригорьевойПолиция задержала нового подозреваемого в убийстве Елены ГригорьевойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Громкое дело об убийстве активистки и стороннице ЛГБТ-сообщества Елены Григорьевой приобрело новый поворот - появился новый подозреваемый. На его след правоохранители вышли после подробного допроса 38-летнего уроженца Киргизии, друга правозащитницы, которого раньше считали убийцей. Он то и указал на 29-летнего молодого человека.

- Во время следственных действий 38-летний подозреваемый признался в том, что ограбил своего знакомого, а также рассказал, кто на самом деле убил Елену, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Этим ножом была зарезана активистка / Фото: Следственный комитет Петербурга

Этим ножом была зарезана активистка / Фото: Следственный комитет Петербурга

Правоохранители решили проверить полученную информацию, которая нашла свое объективное подтверждение и вышли на след 29-летнего местного жителя. К слову, он уже имеет судимость за продажу наркотиков.

Сейчас картина произошедшего в ночь убийства с 20 на 21 июля стала несколько яснее. В ту злополучную ночь Елена Григорьева действительно выпивала в компании киргиза, однако после этого отправилась на рюмочку другую в квартиру одного из домов по улице Ленсовета. Выпив там, она встретилась с еще одним своим приятелем, тем самым 29-летним. «Друзья» устроились у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, где собственно и нашли труп Григорьевой.

Во время совместного распития алкоголя, между активисткой и ее знакомым завязалась ссора. Мужчина вскипел и начал избивать женщину, нанося ей удары один за другим. Однако и этого оказалось мало. Достав нож, он с особой жестокостью зарезал Григорьеву – восемь ударов ножом по спине и лицу. Оставив труп приятельницы, мужчина сбежал, выкинув нож в кусты недалеко от своего дома.

Во время допроса новый подозреваемый признался в содеянном и подтвердил, что именно он убил активистку. Сейчас правоохранители продолжают расследование и собирают доказательную базу, чтобы точно установить, кто же убил Елену Григорьеву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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