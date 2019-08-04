В Петергофе началась церемония прощания с боксером Дадашевым

В морге больницы Петергофа началась церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым. скончавшимся после боя в США с пуэрториканцем. Максим выстоял 11 раундов. несмотря на то. что во время поединка, по словам врачей, у него произошел инсульт. Плохое состояние Дадашева заметил тренер и рефери. Но Максим до последнего не хотел останавливать бой. Это удалось сделать лишь после того, как спортсмена стал уговаривать наставник.

Бой остановили, но было уже поздно. По дороге в раздевалку Максим потерял сознание. Его срочно госпитализировали. Врачи диагностировали тяжелейший отек мозга. Дадашеву провели операцию - трепанацию черепа. Но спасти его так и не удалось. У Максима, по словам врачей, не выдержало сердце. Он скончался на глазах у жены, которая после боя прилетела из Петербурга в Вашингтон. У супругов остался двухлетний сын.

Боксер Дадашев начинал карьеру в Петербурге

Максим Дадашев, по словам первого тренера, рисковал своей жизнью каждый раз, когда выходил на бой. Он тренировался с детства. Но 10 лет назад Максим перенес инфекционный менингит. Долгое время находился в реанимации. Тогда врачи поставили спортсмена на ноги. Но уточнили, что продолжать драться - на свой страх и риск. И медики, и тренер уговаривали Максима оставить карьеру боксера. Но он все равно продолжил поединки, чтобы заработать деньги для своей семьи.

У Максима было сложное детство. Он родился в небогатой семье. Отец Дадашева - водитель, а мать, по словам тренера. работала уборщицей. Поэтому Максим всегда ставил себе цель выбиться в люди. По словам коллег, он дрался за кусок хлеба. В США Максим переехал несколько лет назад. После рождения ребенка Дадашев стал драться с удвоенной силой, чтобы обеспечить ребенку будущее.

Сейчас в причинах смерти разбирается Федерация бокса России, которая уже направила запросы в больницу и организаторам боя в США. Коллеги Дадашева намерены проверить не было ли нарушений. Сами организаторы в свою очередь заявили, что выплатят семье Максима 100 тысяч долларов в качестве компенсации.

Родственники Максима Дадашева, тем временем, заявили, что до похорон не намерены говорить о деньгах. Прощание с Максимом началось в 9 утра в морге в Петергофском морге Николаевской больницы.

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