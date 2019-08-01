Тело боксера Дадашева доставлено в Петербург

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-01T20:08:34+03:00

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Супруга боксера Максима Дадашева доставила тело супруга в Россию. Спортсмен погиб в Вашингтоне после боя. Во время поединка у него произошел инсульт. Но он продолжал драться до конца. Остановить этот бой предложил тренер Максима, который заметил, что тот уже плохо стоит на ногах. Оказалось, что у Дадашева произошел отек мозга. Ему сделали трепанацию черепа. Но спасти боксера не удалось, У него остановилось сердце.

Доставкой тела Дадашева в Россию занималась его жена. Она собрала все необходимые документы. И сейчас боксера уже доставили в Россию.

Боксер Дадашев начинал карьеру в Петербурге

- Тело доставлено в Россию самолетом, - рассказал "КП-Петербург" генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Сейчас они должно прибыть в Петербург.

Напомним, что прощание с боксером пройдет в 9:00 утра в Петергофском морге Николаевской больницы. Похороны пройдут в 11:00 на Петергофском городском кладбище.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722658" frameborder="0"></iframe> Смерть на ринге: почему Максим Дадашев не остановил бой.Кадры боксерского поединка российского боксера Максима Дадашева и мексиканца Субриэла Матиаса пересматривают миллионы людей. 319 пропущенных ударов. Тренер, умоляющий признать поражение и остановить бой. И гордое «нет» нашего спортсмена. И почти у всех возникает законный вопрос: почему же Максим продолжал драться, почему не признал поражение? Ведь бокс – это такой же вид спорта. И как в каждом спорте здесь есть победитель и проигравший. И это не позор. Это нормально. По другому в спорте не бывает. Чтобы понять причины этой трагедии, мы решили узнать историю боксера Максима Дадашева поближе.

ИСТОЧНИК KP.RU