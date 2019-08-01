В убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый

Громкое дело об убийстве петербургской активистки и сторонницы ЛГБТ-сообщества Елены Григорьевой приобрело новый поворот. Следственный комитет заявил о том, что появился новый подозреваемый вместо 38-летнего уроженца Киргизии, которого арестовали ранее. Именно он и указал следователям на нового фигуранта.

- Во время следственных действий 38-летний подозреваемый признался в том, что ограбил своего знакомого, а также рассказал, кто на самом деле мог убить Елену, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Получив новую информацию, следователи, проверив ее, нашли объективное подтверждение, и задержали 28-летнего Алексея В. Как оказалось, юноша не так-то прост: за его плечами есть судимость. В начале июля 2019 года Московский районный суд приговорил молодого человека за хранение психотропных веществ. 17 мая этого же года его задержали на станции метро «Московская» с почти граммом порошка в кармане. Однако Алексея не посадили, а отправили на исправительные работы, условно и испытательным сроком на 9 месяцев.

Алексея В. задержали. На допросе он признался в убийствеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глядя на страничку подозреваемого в социальных сетях, складывается ощущение, что юноша был в не очень хороших отношениях со многими людьми. Под каждой фотографией в его профиле множество комментариев далеко не лестных оттенков.

- Всем, всем, всем! Этот чмырь вор на доверии. Будьте бдительны, - написал некий Александр Л.

Еще один пользователь сети почти под каждым фото требует от Алексея В. вернуть какой-то долг. А остальные комментарии содержат различные оскорбления. В общем, ни одного доброго слова под снимками не найти.

Кроме того, некоторые пользователи социальной сети говорят о том, что Алексей был человеком нетрадиционной ориентации. Возможно, именно на этой теме он и сошелся с убитой Еленой Григорьевой, которая как раз была защитницей ЛГБТ-сообщества. Однако эта информация не достоверна. К тому же на страничке в соцсети еще в 2011 году некая девушка признается Алексею в любви, а он ей пишет о взаимности.

Сейчас картина произошедшего в ту злополучную ночь с 20 на 21 июля выглядит следующим образом: Елена Григорьева сначала выпивала со своим другом из Киргизии (первым подозреваемым). Однако после того, как они закончили, женщина отправилась гулять дальше. Сначала выпила рюмашку другую в квартире одного из домов по улице Ленсовета, после встретилась с тем самым 28-летний Алексеем. Приятели устроились у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, где спустя сутки и был найден труп правозащитницы.

По версии следствия, после убийства Елены, Алексей выбросил нож в кусты рядом со своим домом / Фото: Следственный комитете Петербурга

Во время совместного распития алкоголя, между активисткой и ее знакомым завязалась ссора. Мужчина вскипел и начал избивать женщину, нанося ей удары один за другим. Однако и этого оказалось мало. Достав нож, он с особой жестокостью зарезал Григорьеву – восемь ударов ножом по спине и лицу. Оставив труп приятельницы, мужчина сбежал, выкинув нож в кусты недалеко от своего дома.

Во время допроса новый подозреваемый признался в содеянном и подтвердил, что именно он убил активистку. Сейчас правоохранители продолжают расследование и собирают доказательную базу, чтобы точно установить, кто же убил Елену Григорьеву.

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