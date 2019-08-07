2019-08-07T10:45:25+03:00
Звезды

«Беру свои слова обратно»: Андрей Разин извинился перед Ольгой Бузовой после встречи с ее мамой

Разговор с Ириной Александровной изменил мнение продюсера «Ласкового мая»
Лилия КОЗЛОВА
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Разин изменил свое мнение о Бузовой после встречи с ее мамойРазин изменил свое мнение о Бузовой после встречи с ее мамойФото: Олег ЗОЛОТО
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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, имевший бешенную популярность в 90-х годах, как-то высказался о творчестве Ольги Бузовой, назвав ее самой «бездарной певицей всех времен и народов», отметив, что она «перещеголяла по бездарности» даже его. Однако неожиданно Разин поменял свое мнение. Произошло это после встречи продюсера с мамой поп-дивы Ириной Александровной. Об этом он написал в своем Instagram.

Оказалось, что накануне, 6 августа, Разин отдыхал на дне рождении своей хорошей подруги в Санкт-Петербурге. Там же была и Ирина Бузова. По всей видимости, они много общались на тему певицы и Ирина, как мама, смогла отстоять позицию своей дочери и защитить ее.

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Мама Ольги Бузовой (в центре) и Андрей Разин (справа) подружились
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- Я когда-то говорил, что Ольга - самая бездарная певица всех времен и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили. Ирина Александровна прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов, - написал продюсер.

Разин опубликовал фотографию с вечеринки. На ней справа он, а посередине, как раз, Ирина Бузова. Судя по довольным и улыбающимся лицам, отношения у них действительно дружественные.

Сама телеведущая и певица пока что никак не отреагировала на примирительный пассаж продюсера. Но может, она когда-нибудь запишет дуэт с Разиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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