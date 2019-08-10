«Столкновение с новыми технологиями»: В «Росатом» рассказали о взрыве на военном полигоне в Архангельской области

Испытания новых технологий стали причиной взрыва, 8 августа, на полигоне Военно-морского флота в Архангельской области. В 40 километрах от Северодвинская сотрудники госкорпорации «Росатом» испытывали жидкости реактивной двигательной установки. Однако несчастный случай унес жизни пятерых человек. Еще трое пострадали.

Военные также подтверждают версию того, что ЧП произошло во время испытаний. Как Радио «Комсомольская правда» пояснили в «Росатом», все это был несчастный случай.

- Это было испытание, новые технологии. К сожалению, так бывает, что при столкновении с новыми технологиями при испытании происходят несчастные случаи. Стечение обстоятельств. Мы все очень сильно переживаем, потому что это наши сотрудники. Госкорпорация окажет всю необходимую помощь семьям, - сообщил Андрей Черемисинов, директор департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом ».

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве возросло до пяти человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии с множественными ожогами. Все пострадавшие доставлены в больницу Москвы.

Также Роспотребнадзор Архангельской области каждый час производит замеры воздуха на предмет радиации. Все отчеты говорят о том, что уровень находится в пределах нормы и беспокоиться населению не о чем.

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