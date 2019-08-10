2019-08-10T21:19:13+03:00
Звезды

«Она бессмертна»: Портрет Бузовой заметили на фотографии, сделанной в 80-х годах

Сама же певица родилась в 1986-м году
Лилия КОЗЛОВА
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В сети считают, что Бузова бессмертна или прилетела с другой планетыВ сети считают, что Бузова бессмертна или прилетела с другой планетыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пользователи социальных сетей обсуждают происхождение Ольги Бузовой. Появились предположения, что она путешествует во времени, или вообще инопланетянин. Такие разговоры пошли после того, как в одной из групп в Instagram была опубликована серия фотографий Игоря Стомахина, сделанных в 80-х годах в Москве. На одном из снимков и разглядели Ольгу Бузову.

В сети обратили внимание на портрет девушки справа / Фото: Instagram okno_v_proshloe

В сети обратили внимание на портрет девушки справа / Фото: Instagram okno_v_proshloe

На фото кудрявый мужчина сидит на фоне стены, завешанной снимками, чуть левее, в оконном проеме прикреплен портрет. Взглянув на изображение девушки на нем, подписчики в один голос стали твердить, что это вылитая исполнительница хита «Мало половин».

Увиденным сходством портрета и теледивы настолько был впечатлен Степа Марсель, солист одноименной группы, что даже опубликовал пост в своем Instagram, с фото Бузовой для сравнения.

Марсель наглядно сравнил девушку с портрета и Бузову Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марсель наглядно сравнил девушку с портрета и БузовуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Либо Ольга Бузова - путешественница во времени, либо она всегда была на планете Земля, а значит - она бессмертная, - высказал свое предположение изумленный музыкант.

У одного из участников обсуждения появилась своя версия: Ольга Бузова – вампир, пьющий кровь или эликсир, ведь она даже не стареет. И каждый несколько лет меняет место жительства и личность.

Все версии прекрасны одновременно. Может в этом как раз феном Бузовой, что она прекрасно знакома с нашим миром, ведь живет в нем уже несколько веков.

Кстати, некоторые пользователи сети заметили сходство девушки с портрета с еще одной петербургской леди – Матильдой Шнуровой. Впрочем, возможно и она – бессмертная дива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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