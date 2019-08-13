2019-08-13T09:17:58+03:00
Звезды

«Фигура стремная, без грима – ужас»: Подписчики раскритиковали обнажившуюся Ольгу Бузову

Вместо комплиментов к очередному фото певица получила «дизлайки» [фото, видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Подписчики раскритиковали внешность Ольги БузовойПодписчики раскритиковали внешность Ольги БузовойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Звезда Instagram Ольга Бузова является объектом не только «лайков», но и «хейта». Как бы девушка ни старалась над очередным постом, предугадать реакцию ее публики довольно сложно. Перед сном, 13 августа, певица поделилась в сети своим фото: сидя в кресле в тоненькой маечке и еле заметных в тон шортиках, с томно скрещенными ногами. Эдакая загадочная Ольга. Однако ни полуобнаженный вид дивы, ни ее элегантный коктейль в руке, не вызвали особой восторженной реакции в соцсети.

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Подписчики не оценили фигуру Бузовой на этом фото
149517 отметок «Нравится»1728 комментариевInstagram

- Ты специально выкладываешь такие фотки? Показывать нечего, фигура стремная, груди нет, без грима – ужас, размер ноги – «пипец», - написала в комментариях под фото одна злопыхательница.

Женщина также добавила, что у Бузовой «талант певицы отсутствует», а также напомнила телеведущей, что «года идут», семьи у нее нет и «не за горами старость». Однако подписчики решили, что это просто завистница и подчеркнули, что Ольга к своим годам уже попала в список Forbes молодых и успешных.

- Бузова, какая бы девочка без макияжа? Ты Баба-Яга. Девочка – 33 года, - неугомонился еще один подписчик.

Остальные поклонники были менее агрессивно. Однако отметили, что их любимая певица выглядит устало и ей надо порой отдыхать. Ведь все знают, насколько много Бузова колесит по миру, записывает новые хиты и постоянно находится в работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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