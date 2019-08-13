Физик-ядерщик - о скачке радиации после взрыва под Архангельском: Эти данные лишь индикатор опасности

Со дня трагедии на полигоне в Белом море, где во время взрыва погибли 5 ученых ядерного центра, прошло 5 дней. Подробности произошедшего до сих пор вызывают много вопросов. Что произошло под Архангельском в тот день, возможно, Росатом сообщит позднее. Тем не менее в области все это время неспокойно: местные жители распространяют разные слухи, опасаясь, что после ЧП подскочил уровень радиации. Официальные данные появились лишь сегодня, когда «Росгидромет» опубликовал факт превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз (зафиксировано в 12.00 8 августа 2019 года). Через пару часов радиационный фон в Северодвинске, по информации ведомства, нормализовался.

Что это все значит и стоит ли поддаваться панике, объяснил независимый эксперт по атомной энергетике, представляющий международную организацию «Беллона» Андрей Ожаровский.

- «Росгидромет» опубликовал информацию о коротковременном росте гамма-фона, а не о содержимом облака и причинах роста этого гамма-фона. Эти данные лишь индикатор опасности, - прокомментировал КП-Петербург физик-ядерщик, независимый эксперт по атомной энергетике, представляющий международную организацию «Беллона» Андрей Ожаровский. - Все еще отсутствует информация о тех радионуклидах, которые попали в атмосферу в результате катастрофы на военном полигоне. Ведь проблема не в том, что в течение часа люди подвергались дополнительному облучению. Внешнее облучение не так опасно, как внутреннее. Те люди, кто в Северодвинске находился на улице в этот опасный час, вдохнули какие-то радионуклиды, которые могли осесть в легких и привести к внутреннему облучению, которое действительно крайне опасно для здоровья.

Специалист пояснил, что те самые радионуклиды, оказавшиеся в воздухе после взрыва, никуда не делись. Их куда-то понесло ветром от полигона, и они выпали вместе с дождем на почву. Но куда именно, вот что важно знать сейчас людям.

- Онищенко заявлял, что в окружающую среду вышли только короткоживущие радионуклиды. Казалось бы, это менее опасно. На самом деле это самое опасное, что может быть, - заверил Ожаровский. - Потому что короткоживущих радионуклидов, о чем говорили ученые, там быть не может. Они образуются исключительно в работающем ядерном реакторе. И предположить, что была такая странная утечка, что только короткоживущие радионуклиды вытекли, а долгоживущие, печально известные по Чернобылю, почему-то нет, я не могу. Если это правда короткоживущие, значит, из реактора вышел весь «букет». И опасность, грозящая сейчас окружающей среде и людям, скорее, преуменьшается, чем преувеличивается.

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