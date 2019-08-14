2019-08-14T15:50:45+03:00
Спорт

«Маловата тарелка»: Николай Валуев показал, сколько он ест

В меню бывшего боксера пара пиал с супом и котлеты [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Николай Валуев показал, сколько он ест после тренировкиНиколай Валуев показал, сколько он ест после тренировкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Чемпион мира в тяжелом весе по боксу Николай Валуев настоящий русский богатырь. За выдающиеся физические данности: рост – 213 сантиметров и вес около 150 килограммов, экс-спортсмен получил прозвища «Русский гигант», «Николай Питерский» и «Коля-кувалда». Несмотря на то, что Валуев уже оставил карьеру боксера в прошлом, такую большую массу надо как-то поддерживать. То, сколько ест спортсмен, оставалось загадкой до недавнего времени, пока Валуев сам не поделился с своим меню.

На странице в социальной сети Instagram Николай Валуев опубликовал фотографию своего обеда: пара пиал с супом и сметаной, две котлеты, свежие овощи и полуторалитровая бутылка воды. Трапеза настоящего чемпиона.

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Обед Николая Валуева после тренировки
818 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Что может быть лучше после тренировки, как не холодный борщ, - подписал снимок спортсмен.

Взглянув на фото, подписчики удивились размерам порций спортсмена, решив, что для него они «маловаты». Однако Валуев не согласился с поклонниками, отметив, что ест «сколько хочет». Кроме того, свекольник, со слов спортсмена, совсем не жирный, поэтому подходит в самый раз для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.

Кстати, Николай Валуев – настоящий дачник. «КП»-Петербург боксер показал свои владения, похвастался урожаем арбузов, дынь, а также рассказал, как вырастить на участке настоящие белые грибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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