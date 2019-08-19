7 самых красивых домов Петербурга, фасады которых отреставрируют за счет турсбора

Туристическая столица Северо-Запада станет еще краше. За чей счет? За счет самих туристов! Средства, полученные с введением турсбора, хотят направить на реставрацию фасадов домов-памятников. Речь идет о 255 жилых зданиях с особо сложной отделкой. Привести их в порядок – и с улицы, и со двора – планируют в ближайшее десятилетие.

Волшебным толчком подпрограмме «Наследие», разработанной Комитетом по охране памятников Петербурга, стал неудачный ремонт – отнюдь не реставрация – исторического здания на Кирочной улице, Дома Бака. К счастью, обошлось без непоправимого ущерба. После визита на место власти решили передать самые сложные фасадные работы, за которые отвечал Фонд капремонта, в ведение КГИОПа.

– Во время работ мы сможем восстанавливать исторические башенки и шпили, которые формируют уникальную городскую среду, – отмечает председатель ведомства Сергей Макаров. – И, конечно, будет менять уродливые железные двери на соответствующие историческим.

Отныне ценные фасады исторических жилых домов – третьей и наивысшей четвертой сложности – будут восстанавливать реставраторы. За Фондом капремонта оставили все остальные работы, включая фасадные для первой и второй категорий.

ДОХОДНЫЙ ДОМ СЕЛЬХОЗТОВАРИЩЕСТВА «ПОМЕЩИК»

7-я Красноармейская улица, 28-30, Измайловский проспект, 16

Выявленный памятник, 3-я категория сложности, модерн

Построен в 1911-1912 годах

Архитектор – Яков Блувштейн

96 702 700 рублей на фасад

Здание в рыцарском стиле – детище прибалтийского дворянства.Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание в рыцарском стиле – детище прибалтийского дворянства, объединившегося в товарищество. Об этом напоминают три леопарда на фасаде – элемент герба Эстляндской губернии (такие же украшают герб Эстонии).

Несмотря на готический дух, при строительстве в ход пустили современные бетонитовые камни (пустотелые блоки из бетона), а внутри обустроили водяное отопление. Был в доме даже свой кинотеатр. Фойе «большого кинематографа с эстрадой для дивертисмента» скрывалось за высокими окнами первого этажа флигеля.

За век в готическом доме побывали и сберкасса, и гастроном, и швейное училище.Фото: Олег ЗОЛОТО

В «доме помещика» жил солист Мариинского театра Павел Маржецкий. После революции он ставил спектакли в балетной школе, открытой Александром Кларком, в котором аккомпанировал будущий дирижер Евгений Мравинский и учился артист Николай Черкасов.

В восьмидесятых в пожаре здание потеряло шпиль. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

За век в готическом доме побывали и сберкасса, и гастроном, и швейное училище, и даже фабрика игрушек. В восьмидесятых в пожаре здание потеряло шпиль.

ДОМ КУДРЯВЦЕВА

15-я линия Васильевского острова, 70

Выявленный памятник, 4-я категория сложности, модерн

Построен в 1910-1911 годах

Архитектор – Михаил Еремеев

55 939 500 рублей на фасад

Изначально дом был украшен большим маскароном под крышей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание известно своим удивительным декором: по фасадам рассыпаны подсолнухи и зеленые луга из майолики. Мозаичные панно выполнили на мануфактуре Петра Ваулина, известного художника-керамиста. На его производстве в Кикерино, под Гатчиной, работали видные художники того времени, например, Николай Рерих.

«Я поставил себе задачу возродить русскую майолику со всей присущей ей красотой русской экзотики», – писал Ваулин.

По фасадам рассыпаны подсолнухи и зеленые луга из майолики.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот о самом хозяине сказочного дома известно меньше. Михаил Митрофанович Кудрявцев был почетным гражданином, купцом первой гильдии. У «бизнесмена» были гостиница и ресторан, занимался он и виноторговлей.

Изначально дом был украшен большим маскароном под крышей – сказочным мужским портретом, увитым подсолнухами. Но с приходом к власти Советов его сбили.

ДОМ ШЕФФЕРА

9-я линия Васильевского острова, 58

Выявленный памятник, 4-я категория сложности, модерн

Построен в 1911-1912 годах

Архитектор – Николай Алексеев

78 511 900 рублей на фасад

Яркий дом на 9-й линии носит имя известного купца. Иоганн Филипп, или Филипп Александрович, Шеффер родом из Гамбурга, в городе на Неве занимался обойным производством. Супругой купца была Анна Вильгельмина Пель, представительница знаменитой немецкой аптекарской семьи.

Вот только умер купец Шеффер в 1872-м. По данным справочника «Весь Петербург» за 1911 год – год начала строительства дома, – в городе жил только один его тезка, Филипп Владимирович Шеффер. Он же стал хозяином нового дома в стиле модерн.

Яркий дом на 9-й линии носит имя известного купца. Но не все так однозначно.Фото: Олег ЗОЛОТО

В истории сохранились сведения о востоковеде и синологе Филиппе Шеффере, который родился в 1894 году в Кенигсберге. Он был из семьи военных, вырос в Санкт-Петербурге, здесь же в 1913-м начал изучать восточные языки. Но с началом Первой мировой войны вместе с отцом уехал в Архангельск, женился на русской учительнице, а затем вернулся на Родину в Германию. В Берлине Шеффер стал участником коммунистического движения.

В 1935-м его арестовало гестапо, и в тюрьме он стал борцом движения Сопротивления («Красная капелла»). В Пасху 1942 года, когда Ленинград подвергли самым жестоким бомбардировкам, Шеффера ранили при попытке спасти двух супругов-евреев от самоубийства. Вскоре его арестовали вновь. В мае 1943 года Филиппа Шеффера казнили.

ДОХОДНЫЙ ДОМ МИХАЙЛОВА

Введенская улица, 7

Выявленный памятник, 3-я категория сложности, модерн

Построен в 1913 году

Архитектор – гражданский инженер Владимир Смирнов, скульптор – Рудольф-Давид Рачин

58 837 200 рублей на фасад

Вся изюминка этого здания – в жителях.Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровый дом с атлантами, отделанный гранитом, возвели для купца Егора Михайлова. Но вся изюминка этого здания – в жителях. С апреля 1915-го до самой смерти в 1927 году в нем жил Борис Кустодиев. Мастерская художника находилась на четвертом этаже, в квартире № 50, а окна выходили на сквер Введенской церкви.

Суровый дом с атлантами, отделанный гранитом, возвели для купца Егора Михайлова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь Кустодиев создал 250 живописных и графических работ, 150 книжных иллюстраций. В числе полотен – «Красавица», циклы «Масленица» и «Русские типы», «Стенька Разин». Картину «27 февраля 1917 года», находящуюся в Третьяковке, Кустодиев написал под впечатлением от сцены, увиденной из окна. А прототипом «Купчихи за чаем» стала соседка художника с шестого этажа, актриса Галина Адеракс.

В гостях у Кустодиева бывали Федор Шаляпин и Александр Бенуа, Максим Горький, Алексей Толстой и Максимилиан Волошин, академик Иван Павлов и молодой физик Петр Капица.

ДОМ ЛИШНЕВСКОГО

Улица Ленина, 41, улица Полозова, 28

Выявленный памятник, 3-я категория сложности, неоклассицизм

Построен в 1912-1913 годах.

Архитектор – Александр Лишневский

180 183 400 рублей на фасад

Архитектор Александр Лишневский подарил Петербургу, Петрограду и Ленинграду около полусотни зданий. Самое впечатляющее – дом городских учреждений на углу Вознесенского проспекта и Садовой улицы.

В 2015-м скульптуру демона просто сбили с фронтона.Фото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

Несколько лет назад особую известность получил его «дом с Мефистофелем» на Лахтинской улице: в 2015-м скульптуру демона просто сбили с фронтона. Пока утраченный горельеф на фасад так и не вернулся. Обещают, что это произойдет во время капремонта.

До нас скандальный дом так и дошел в «незаконном» виде.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но не менее любопытна история дома Лишневского на соседней улице. Автор построил для себя дом мечты с лифтом и гаражами, отоплением и горячей водой. Но спустя несколько месяцев после новоселья выяснилось, что, увлекшись творчеством, архитектор изменил фасад, превысил допустимую высотность, занял проезд в боковой двор. На устранение замечаний дали год. Вот только Лишневский ничего менять не собирался.

Увлекшись творчеством, архитектор изменил фасад, превысил допустимую высотность, занял проезд в боковой двор.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тогда Александра Львовича пригласили в суд. Несмотря на упорство архитектора, все его доводы признали несостоятельными. Лишневского приговорили к штрафу и обязали привести постройку в нормальный вид. Скрепя сердце художник составил проект, угождающий и его полету фантазии, и закону, но воплотить его так и не успел: грянул 1917 год. До нас скандальный дом так и дошел в «незаконном» виде.

ДОМ НИКОНОВА

Улица Достоевского, 38

Выявленный памятник, 3-я категория сложности, неорусский стиль

Построен в 1894 году

Архитектор – Николай Никонов

30 559 700 рублей на фасад

Никонов знаменит своими «домами-пряниками».Фото: Олег ЗОЛОТО

Зодчий Николай Никонов прославился своими храмами. Среди них – Покровская церковь на Боровой, Иоанновский женский монастырь на Карповке, храм Тихвинской иконы на Большой Спасской (взорван в 1982-м), храм Преподобной Марии на Большеохтинском кладбище (снесен в 1929-м). Церкви и часовни Никонова стояли в Москве, Ревеле, Полтаве, Новом Афоне, на Валааме.

Дом богато украшен цветными изразцами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но знаменит Никонов и своими «домами-пряниками». Один стоит на Колокольной улице, а второй, в котором жил сам архитектор, – на нынешней улице Достоевского, которая раньше называлась Ямской. «Пряничный дом», напоминающий русское зодчество XVII века, богато украшен цветными изразцами.

ДОМ БАДАЕВА

Улица Восстания, 19, литера А

Региональный памятник, 3-я категория сложности, модерн.

Построен в 1904-1906 годах

Архитекторы – братья Василий и Георгий Косяковы

109 836 900 рублей на фасад

На щипце поместили крылатую женскую фигуру, которую в народе прозвали печальным ангелом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пантелей Бадаев – потомственный почетный горожанин, староста домовой церкви при Петербургской духовной семинарии. Построенный для него дом украсили нимфами и майоликой работы Ваулина, а на щипце поместили крылатую женскую фигуру, которую в народе прозвали печальным ангелом. За прекрасные фасады на городском конкурсе архитекторов удостоили серебряной медали.

За прекрасные фасады на городском конкурсе архитекторов удостоили серебряной медали.Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетителей и жителей здесь встречали швейцары, наверх их поднимал дубовый лифт, в парадных топили камины. Поговаривали, что в этом доме жила ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны, мемуаристка Анна Вырубова.

Еще один известный житель дома, уже в послевоенное время, – двукратный олимпийский чемпион (1952 и 1956 годов) и шестикратный чемпион Европы по академической гребле, художник и архитектор Юрий Тюкалов. Он застал дом уже коммунальным и восстановленным после того, как в блокаду в него угодил немецкий снаряд.

Нежное создание превратилось в «степную бабу».Фото: Александр ГЛУЗ

В 2015 году петербуржцы заметили, что одну из нимф на фасаде изуродовали неумелым ремонтом: нежное создание превратилось в «степную бабу».

КСТАТИ:

13 000 жилых домов-памятников сейчас в России.

1868 (14,4 процента) из них находятся в Петербурге.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

255 многоквартирных домов-памятников со сложными и особо сложными фасадами вошли в программу. Из них:

– 244 – третьей категории сложности,

– 11 – наивысшей четвертой.

КОНКРЕТНО:

10 лет реставрации, по 20-25 домов в год, в том числе:

– 2020 год – начало разработки проектов,

– 2021 год – начало реставрации первых домов.

17 051 900 500 рублей, из них:

– 824 110 400 рублей – на разработку проектов,

– 16 227 790 100 рублей – на саму реставрацию.

КСТАТИ:

120 дел завел КГИОП в связи с нарушениями в отношении домов-памятников в 2017 году.

145 таких дел было в 2018 году.

65 – на конец июня 2019 года.

КОМПЕТЕНТНО:

Нина ШАНГИНА, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга:

– Практически на каждом объекте культурного наследия со сложной архитектурной отделкой возникают трудности, решить которые могут только специалисты-реставраторы узкого профиля. При работе и с металлом, и со штукатуркой, и на камне – в каждом направлении реставрационных работ – особенностей множество.

3 ВОПРОСА О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ:

Отвечает Сергей МАКАРОВ, председатель Комитета по охране памятников Петербурга.

– Увеличение турпотока – это и растущая нагрузка на памятники. Проблема ли это?

– Да, и она обсуждается на уровне ЮНЕСКО. Там, где туристическая нагрузка уже превышает возможности города, с ней начинают бороться. Мэрия Барселоны, например, прекратила выдавать разрешения на открытие новых отелей. Если власти делают город комфортным для жителей – ждите туристов. В Петербурге традиционно основную нагрузку испытывают Эрмитаж и пригородные музеи-заповедники. Конечно, Эрмитаж – это Эрмитаж, но нам нужно учиться правильно позиционировать и новые места притяжения публики.

– Раз нагрузка растет, может, и реставрировать памятники нужно чаще и быстрее?

– Реставрация – очень консервативное ремесло, она и не должна становиться высокотехнологичной. Если на здании штукатурка известковая, она должна быть известковой, без всяких примесей. Хотя, конечно, появляются новые материалы, в основном это гидрофобизаторы и гидроизоляторы. Конечно, не хотелось бы часто возвращаться с реставрацией на объекты культурного наследия. Это вопрос не только финансирования, но и внедрения в подлинность. А чтобы помощь реставраторов требовалась реже, нужно правильно содержать памятники и ухаживать за ними.

Живете в красивом историческом доме – можно строительные леса перед окнами и потерпеть, считают в Смольном.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Повлияет ли реставрация сложных фасадов на скорость всего капремонта?

– Так как эти фасады попали в нашу программу, то завершать работы в течение одного бюджетного года теперь нет необходимости. В деле реставрации спешка очень вредит. Да, у жителей может вызывать недовольство то, что в течение двух-трех лет за окнами будут строительные леса. Но что делать, живете в красивом историческом доме – можно немного и потерпеть. Тем более, что реставрация фасада – это подарок города, на эти работы не будут тратить средства, которые жители сдают по строчке «Капитальный ремонт».

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