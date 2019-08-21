Мария Захарова: МИД сделает все и вся для помощи юной петербурженке, пострадавшей в турецком отеле

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала ситуацию с юной петербурженкой, которая пострадала на отдыхе в Турции. В своем «Фейсбуке» Захарова написала, что к решению вопроса подключены все ведомства, идут консультации с турецкими дипломатами.

- Посольство России в Турции, Генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям. Заряжено всё и все! - написала представитель МИД в соцсетях.

При этом сегодня, 21 августа, должна состояться видеоконференция с участием представителей Минздрава России и администрации Санкт-Петербурга, а которой будут обсуждаться реальные меры помощи и возможность эвакуации.

Пока 12-летняя девочка находится в коме и вопрос ее транспортировки в Россию открыт. Сейчас необходимо оплатить медицинские услуги, а также проживание родителей в отеле.

- Я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически, - добавила Мария Захарова.

12-летняя девочка захлебнулась в бассейне, когда ее рука застряла в дренажной трубе.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что инцидент в отеле Sunhill, что в Анталье, произошел днем 18 августа. 12-летняя петербурженка пошла купаться в бассейн, где ее руку затянуло в дренажную рубу. То, что дочка не всплывает, замети отец. Он бросился в воду и попытался достать дочь, но не смог. Несколько драгоценных минут он и другие туристы выламывали пластиковую трубку из бассейна. Персонал отеля лишь смотрел на происходившее со стороны.

Когда девочку передали медикам, она уже не дышала. Лишь в машине скорой помощи удалось запустить сердце. Сейчас пострадавшая находится в одной из больниц Антальи в состоянии комы. У нее зафиксированы повреждения мозга и печени.

Поначалу родителям приходилось справляться с трудностями самостоятельно. Лишь после шума в СМИ помощь начал оказывать туроператор Coral Travel. Также оказать помощь пообещали в правительстве Петербурга. В полную силу подключился и МИД России, который «придал ускорение» консульству в Анталье.