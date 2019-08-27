«Мельница» для агрессивных пассажиров: Петербургских кондукторов хотят обучить самбо

Едешь «зайцем»? Получай подсечку. Не уступил беременной? Откушай бросок через бедро. Кондукторов Петербурга хотят обучить приемам самбо. С такой идеей выступил городской парламент, и Всероссийская федерация самбо уже готова помочь в этом. Но только сами кондукторы в бой лезть не спешат.

Цирк с выдавливанием глаз и переломами: как транспортники и эксперты оценивают предложение обучить кондукторов приемам самбо 00:00 00:00

КОНДУКТОРЫ – САМБИСТЫ, ФЕЛЬДШЕРЫ - КАРАТИСТЫ

Предложение научить кондукторов самообороне направил в Комитет по физкультуре и спорту и в «Организатор перевозок» депутат Алексей Цивилев. На это его «вдохновил» инцидент 24 июля, когда после нападения пассажира кондуктор троллейбуса №45 попала в больницу.

– Проблема системная: только за этот год было пять-шесть случаев нападения на кондукторов, – пояснил на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Алексей Цивилев. – В салоне стоят камеры. Но они никого не спасают. В итоге кондукторы остаются незащищенными от пьяных и агрессивных пассажиров.

Парламентарий попросил чиновников организовать для кондукторов курсы.

– Мы не Брюсов Ли и не Джеки Чанов готовим: все в рамках техники безопасности, – сразу отмечает Цивилев. – Иначе им не защититься, ведь газовый баллончик в закрытом пространстве – нельзя, электрошокер – им еще уметь пользоваться нужно. А первичным навыкам самообороны можно научить и женщин, и пожилых. Вот в регионах уже врачей «Скорой помощи» карате обучают.

НЕ СИЛОЙ, А СЛОВОМ. ИНОСТРАННЫМ

Комитету по спорту удары в пах буйным пассажирам и тычки в глаза «зайцам» понравились. Чиновники уже обсудили идею с Всероссийской федерацией самбо.

– Федерация готова рассмотреть возможность организации курсов самообороны для сотрудников «Организатора перевозок», – ответили депутату в комитете.

А вот в самом «Организаторе перевозок» к кондукторам-самбистам отнеслись с иронией.

– Мы даже не рассматриваем идею проведения таких курсов: у нас нет кондукторов, – сдерживая улыбку, сказал пресс-секретарь учреждения Роман Агапитов. – Все они числятся в штате перевозчиков. Так что учить их не в наших полномочиях. Даже если бы мы очень хотели.

В «Пассажиравтотрансе» воинственно заявили, что «никакие курсы организовывать не будут». Аналогична и позиция «Горэлектротранса».

– У нас, конечно, была практика организации курсов для кондукторов, – добавил пресс-секретарь предприятия Святослав Новиков. – Но учили мы их не единоборствам, а английскому языку, накануне чемпионата мира по футболу.

КОНФЕТЫ ПРОТИВ АГРЕССИИ

Скепсис перевозчиков Цивилев объясняет тем, что общественный транспорт вообще сфера консервативная. И предлагает начать с малого: собрать пробную группу кондукторов и обучить их факультативно, а затем оценить их успехи. Такой «пилотный проект» потребует тридцати-сорока тысяч рублей из бюджета.

– Общая цена по городу за курсы самообороны – три-пять тысяч рублей в месяц с человека, достаточно двух месяцев занятий, – говорит директор Федерации самбо Петербурга Петр Кретов. – Обучить кондукторов можно. Но вряд ли это поможет: в ситуациях, подобной той, что была 24 июля, даже опытный человек может пропустить удар. Скорее, здесь нужна психологическая подготовка, ведь лучший способ выиграть драку – в нее не ввязываться. К тому же, даже у подготовленной женщины мало шансов против неподготовленного, но крепкого мужчины.

Сами кондукторы осваивать удар в позвоночный столб и зацеп губы тоже не жаждут.

– Ага, давайте соберем всех дедушек и бабушек-одуванчиков и начнет учить их руки заламывать! – удивляется бывший самый добрый кондуктор троллейбуса, а ныне кондуктор туристического автобуса Виктор Лукьянов. – Пассажиры бывают, конечно, всякие: и пьяные, и после тюрьмы, и бездомные. Станешь отбиваться – еще больше шансов, что тебе голову пробьют. Бывало, что мне на помощь другие пассажиры приходили, бывало, что обзывали меня всяко-разно. Но у кондукторов одна защита – сигнальный жилет. А как справиться с агрессией? Ну, я таких персонажей конфетами угощал, и они смягчались.

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