2019-09-11T15:30:21+03:00
Общество

Туристический сбор принесет Петербургу 3,5 миллиарда рублей в год

Уже с 2020 года с каждого иностранного туриста планируют брать по сто рублей в сутки
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В ближайшие годы Петербург планирует довести общий турпоток до двенадцати миллионов человек.В ближайшие годы Петербург планирует довести общий турпоток до двенадцати миллионов человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сто рублей, которые предполагают брать с иностранных туристов за каждые сутки отдыха в Петербурге, начиная с 2020 года, пополнят городскую казну на солидную сумму – до трех с половиной миллиардов рублей ежегодно.

– Сто рублей в сутки – это для любого иностранца не так существенно: в других странах туристический сбор намного больше, – пояснил избранный на должность губернатора Петербурга Александр Беглов на деловом завтраке глав субъектов России в рамках 23-й Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). – Но нам это даст возможность собрать от трех до трех с половиной миллиардов рублей в год. Деньги направим на реконструкцию центра города (в частности, сложных фасадов исторических домов. – Прим. ред.) и развитие туристской инфраструктуры.

В 2018 году в Петербурге побывало 8,2 миллиона путешественников, в том числе 3,9 миллиона иностранцев, с которых как раз и предполагают брать «туристическую сотню». В этом году заграничных вояжеров на берегах Невы ожидают уже более четырех миллионов.

– Число гостей в этом году вырастет не меньше, чем на десять процентов, – отметил Беглов. – А в ближайшие несколько лет мы планируем довести общий турпоток до двенадцати миллионов.

Решение ввести турсбор в Петербурге в апреле поддержал президент.

ДОСЛОВНО:

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя Правительства России:

– Наш туристический поток сегодня составляет 67 миллионов человек, и мы устойчиво растем. Растут инвестиции, мы обсуждаем конкретные направления, которые приведут к увеличению инвестиций – наших и зарубежных – в Россию. Туризм – важнейшая экономическая составляющая, это рабочие места, зарплаты, профессионализм. Но, главное, это важнейшая гуманитарная составляющая: чтобы понять культуру, нужно приехать в страну. Туризм должен быть доступен для жителей разных стран, для разных категорий населения – молодежи, людей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ПЕТЕРБУРГ?

– «Отложенный спрос». Этому способствуют электронные визы.

– Внутренний туризм. В этом поможет рост числа прямых авиарейсов из Пулково.

– Повторные посещения. Нарастить их количество хотят за счет развития гостиничной отрасли.

– Спрос в «низкий» сезон. Чтобы привлечь туристов, в такие периоды будут проводить яркие международные культурные события.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

7 самых красивых домов Петербурга, фасады которых отреставрируют за счет турсбора

Туристическая столица Северо-Запада станет еще краше. За чей счет? За счет самих туристов! Средства, полученные с введением турсбора, хотят направить на реставрацию фасадов домов-памятников. Речь идет о 255 жилых зданиях с особо сложной отделкой. Привести их в порядок – и с улицы, и со двора – планируют в ближайшее десятилетие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Водители маршруток попались на сдаче пластмассовыми монетами в Петербурге
Экстренное предупреждение от МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер
Романтический вечер в ресторане закончился для парочки из Санкт-Петербурга в инфекционке
Фура сбила петербурженку, идущую по обочине на КАД
Китайские студенты массово перевелись из украинских вузов в петербургские
Во время романтического свидания на крыше разбился пьяный петербуржец
Приезжую девушку изнасиловали в Ленобласти двое мужчин
В Пулково задержали пьяного мужчину, устроившего дебош на борту самолета из Симферополя
В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой
Многократно судимый мужчина устроил стрельбу в Кировском районе Петербурга
Мужчина, который до смерти избил петербуржца из-за парковочного места, получил срок
Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа в Петербурге
Бывший уголовник выстрелил в голову своей жене в Петербурге
В Петербурге мужчина пожаловался в полицию, что его избили три девушки с букетом цветов
Труп пенсионерки на диване нашли в Петербурге
16-летнюю ученицу колледжа насмерть сбил поезд в Ленобласти
В Ленобласти задержали Владимира Ленина, шесть раз судимого по законам РСФСР и РФ
Молодой пациент психбольницы пропал без вести в Ленобласти
Жара в Петербурге приблизилась к температурному рекорду 1883 года
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти изменилась схема движения
Самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться в Пулково
Пьяного водителя привязали к машине после массового ДТП в Петербурге
Ночное задымление квартиры подняло на ноги весь дом в поселке Свердлова