Туристический сбор принесет Петербургу 3,5 миллиарда рублей в год

Сто рублей, которые предполагают брать с иностранных туристов за каждые сутки отдыха в Петербурге, начиная с 2020 года, пополнят городскую казну на солидную сумму – до трех с половиной миллиардов рублей ежегодно.

– Сто рублей в сутки – это для любого иностранца не так существенно: в других странах туристический сбор намного больше, – пояснил избранный на должность губернатора Петербурга Александр Беглов на деловом завтраке глав субъектов России в рамках 23-й Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). – Но нам это даст возможность собрать от трех до трех с половиной миллиардов рублей в год. Деньги направим на реконструкцию центра города (в частности, сложных фасадов исторических домов. – Прим. ред.) и развитие туристской инфраструктуры.

В 2018 году в Петербурге побывало 8,2 миллиона путешественников, в том числе 3,9 миллиона иностранцев, с которых как раз и предполагают брать «туристическую сотню». В этом году заграничных вояжеров на берегах Невы ожидают уже более четырех миллионов.

– Число гостей в этом году вырастет не меньше, чем на десять процентов, – отметил Беглов. – А в ближайшие несколько лет мы планируем довести общий турпоток до двенадцати миллионов.

Решение ввести турсбор в Петербурге в апреле поддержал президент.

ДОСЛОВНО:

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя Правительства России:

– Наш туристический поток сегодня составляет 67 миллионов человек, и мы устойчиво растем. Растут инвестиции, мы обсуждаем конкретные направления, которые приведут к увеличению инвестиций – наших и зарубежных – в Россию. Туризм – важнейшая экономическая составляющая, это рабочие места, зарплаты, профессионализм. Но, главное, это важнейшая гуманитарная составляющая: чтобы понять культуру, нужно приехать в страну. Туризм должен быть доступен для жителей разных стран, для разных категорий населения – молодежи, людей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ПЕТЕРБУРГ?

– «Отложенный спрос». Этому способствуют электронные визы.

– Внутренний туризм. В этом поможет рост числа прямых авиарейсов из Пулково.

– Повторные посещения. Нарастить их количество хотят за счет развития гостиничной отрасли.

– Спрос в «низкий» сезон. Чтобы привлечь туристов, в такие периоды будут проводить яркие международные культурные события.

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