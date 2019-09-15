Медведев неделю не брал в руки ракетку перед теннисным турниром в Петербурге

Не успели утихнуть страсти после US Open, который обсуждали даже те, кто не интересуется теннисом, как тут подоспел новый повод. В Петербурге стартовал международный турнир St. Petersburg Open. Жеребьевка впервые прошла на основном корте "СИБУР Арены". Основное внимание, конечно, было приковано к главной звезде Даниилу Медведеву – четвертая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США. Как он сражался тогда на корте с великим Надалем! Даже фанаты его соперника аплодировали стоя. В финале турнира Большого шлема российские теннисисты не выступали 14 лет! В 2005 году это был Марат Сафин, а теперь у нас новый кумир.

Вместе с Медведевым на жеребьевку пришли Борна Чорич (занимает 15-е место), Андрей Рублев (38-е) и Евгений Донской (118-е).

Из четырех российских теннисистов три попали в одну четверть, что означает в перспективе много интригующих матчейФото: Артем КИЛЬКИН

Куда пропал важный участник?

Церемония проходила в полусумраке. Освещалась только сцена, на которой стоял кубок турнира с номерами участников внутри.

- Мальчишки и девчонки, - бодро начал генеральный директор St. Petersburg Open, Александр Медведев. – Я по своей спортивной карьере знаю, как волнуешься перед жеребьевкой. Желаю всем участникам удачного жребия, хотя бороться все равно придется с сильнейшими.

Сначала вышли тянуть фишки руководители турнира, потом игроки, за ними - гости St. Petersburg Open. Перед этим по сетке раскидали четырех сильнейших теннисистов. Помимо Медведева и Чорича – это Карен Хачанов (9-я ракета мира) и Маттео Берреттини (13-я). Все четверо начнут борьбу сразу со второго круга.

Неловкая пауза возникла, когда Рублеву выпало выбрать соперника самому себе, но это ведь не по правилам. Тогда организаторы нашли выход, пропустив вперед Донского. Тот вытащил партнеру по сборной России в пару одного из победителей квалификационного турнира, имя которого… станет известно только в понедельник. После того, как пройдут отборочные.

Жеребьевка удивляла: куда-то пропал из списка участников бывший третий номер мирового рейтинга и трехкратный чемпион турниров Большого шлема Стэн Вавринка. При этом швейцарец по-прежнему красуется на всех афишах города и баннерах в соцсетях. Позже генеральный директор турнира Александр Медведев дал объяснение.

- Вчера утром, когда я был на тренировке «Зенита», позвонил Стэн и сказал, что, несмотря на желание сыграть в Петербурге, не сможет из-за воспаления в ноге, - заявил Медведев. – Он боролся с болью несколько дней, но все-таки травма серьезная.

Вместе с Медведевым на жеребьевку пришли Борна Чорич , Андрей Рублев и Евгений ДонскойФото: Артем КИЛЬКИН

Готов бороться

После жеребьевки состоялась пресс-конференция с участием Александра и Даниила Медведевых. Гендиректор, в свойственной ему манере добавил иронии - уточнил, что они с финалистом Большого шлема не родственники. У многих возникали сомнения, остались ли у Медведева – теннисиста силы после тяжелейшего пятисетового финала Открытого чемпионата США против Рафаэля Надаля. 23-летний спортсмен заверил: силы сыграть на St. Petersburg Open есть.

- Я на самом деле хорошо себя чувствую, - подчеркнул теннисист. - Съездил в Черногорию с женой, отдохнули там три дня, ни разу не брал ракетку в руки. Вчера в первый раз после финала потренировался. Вроде ничего не болит.

- Даниилу повезло, что я не приехал к нему в Черногорию, иначе бы он точно взял ракетку в руки, - продолжал шутить Александр Иванович.

После финала с Надалем Даниил признавался: раньше думал, что у него часто просят об интервью, но это оказалось заблуждением: теперь количество желающих поговорить с ним возросло в несколько раз. Возросшая популярность теннисиста бросилась в глаза и на жеребьевке, и на пресс-конференции: Медведев удостоился самых бурных оваций.

Гендиректор, в свойственной ему манере добавил иронии - уточнил, что они с финалистом Большого шлема не родственникиФото: Артем КИЛЬКИН

- Естественно, я почувствовал увеличение популярности, но для меня главное – оставаться самим собой в жизни с близкими людьми, - признался Даниил. – Если оставаться самим собой, это будет помогать и на корте тоже.

По его словам, жеребьевка получилась интересная. Из четырех российских теннисистов три попали в одну четверть, что означает в перспективе много интригующих матчей.

- Главная цель для меня – побеждать в каждом матче, - продолжил Даниил Медведев.– Но конечно же, я хочу выйти в Петербурге хотя бы в финал. Мне всегда нравится играть в России. Надеюсь, со стороны зрителей будет большая поддержка.