2019-09-16T14:45:45+03:00
Общество

Обновленный проект нового музея Достоевского показали в Петербурге

Он предусматривает благоустройство сквера в Кузнечном переулке
Полина ЖУКОВА
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Сквер у нового корпуса Музея Достоевского хотят превратить в общественное пространство. Фото: facebook.com/pg/dostoyevskyfundСквер у нового корпуса Музея Достоевского хотят превратить в общественное пространство. Фото: facebook.com/pg/dostoyevskyfund
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Музей Достоевского, который ютится в мемориальной квартире писателя, давно перерос свои площади. Ему необходимы полноценное хранилище, библиотека, залы для международных конференций, удобное фойе для посетителей. В 2018 году было объявлено, что у музея появится новый корпус. Его собирались возвести на месте сквера – между домами 5 и 9 по Кузнечному переулку, рядом с существующим музеем.

Однако зеленая зона стала камнем преткновения. Местные жители не хотели лишиться сквера. Да и градозащитники были обеспокоены первоначальным проектом: строение выглядело слишком современным и не вписывалось в исторический центр. Но судя по всему, компромисс уже найден. В новых эскизах проекта предусмотрена обновленная зеленая зона. Изображения показали на странице Фонда «Петербург Достоевского» в соцсети.

Новый корпус хотят построить рядом с действующим музеем-квартирой писателя. Фото: facebook.com/pg/dostoyevskyfund

Новый корпус хотят построить рядом с действующим музеем-квартирой писателя. Фото: facebook.com/pg/dostoyevskyfund

Ранее в спор петербуржцев вмешался Смольный. Было решено, что на месте сквера строить корпус нельзя. Александр Беглов дал поручение внести его в список территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). И найти решение, чтобы расширить музей необходимыми площадями, сохранив зеленую зону.

Правда, Фонд «Петербург Достоевского», который и занимается поддержкой музея, не оставляет идею построить новый корпус в непосредственной близости к музею-квартире писателя. Теперь проект предусматривает благоустроенное место отдыха. Сквер предлагают сделать более современным, поставить там скамейки, а все деревья не только сохранить, но и пустить по брандмауэрам вертикальное озеленение.

Музею Достоевского необходимо расширяться. Фото: facebook.com/pg/dostoyevskyfund

Музею Достоевского необходимо расширяться. Фото: facebook.com/pg/dostoyevskyfund

И хотя проект этот еще не согласован, Фонд надеется на то, что в городе появится и новое общественное пространство, и необходимые площади для развития музея такого масштаба. В адрес Администрации города на платформе change.org открыта петиция. За расширение музея там собирают подписи.

– Если убедить власти согласовать проект, Санкт-Петербург может получить современный музей вместе с уютным сквером! – говорят в Фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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