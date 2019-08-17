В Петербурге хотят расширить музей Достоевского, сохранив Кузнечный сквер

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-17T14:09:16+03:00

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На месте сквера в Кузнечном переулке к 2021 году мог появиться новый корпус музея Достоевского. Однако местные жители переживали, что из-за этого уничтожат зеленую зону. А градозащитники утверждали, что строение слишком современное и не вписывается в исторический центр. И уже в мае этого года стало известно, что второго здания там не будет. Уж слишком большой общественный резонанс вызвал этот проект.

Тем не менее Петербург найдет возможности для расширения площадей музея писателя. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов дал поручение найти дополнительное пространство, которое необходимо музею для развития. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Он также поддержал инициативу общественников сохранить Кузнечный сквер.

- Надо найти возможность предоставить музею дополнительные площади, - передает слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU