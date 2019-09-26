«ОПС лжемедиков»: В Петербурге пенсионеров заставляли брать кредиты на лечение несуществующих болезней

ЛИПОВЫЕ ДИАГНОЗЫ И НАСТОЯЩИЕ КРЕДИТЫ

Клиника в центре Санкт-Петербурга. Европейский ремонт с шикарной мебелью, которым похвастаются не все пятизвездочные отели. Вежливые и учтивые люди в белых халатах. Кажется, вот он - век современный медицины. Здесь тебя бесплатно обследуют по уникальной технологии и найдут даже глубоко скрытую болезнь, которую проморгали в обычной поликлинике.

На эту удочку с красивой наживкой вот уже несколько лет клюют пенсионеры по всей России. Еще несколько месяцев назад мы с боем пробивались в одну из таких лжеклиник в Петербурге – «Линия жизни». Оказалось, что врачи там липовые, у них не было даже начального медобразования. Зато кредиты, которые брали на лечение пациенты, самые настоящие.

Пациентам предлагали бесплатное обследование Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теперь силовики решили проверить еще одну сеть частных клиник в Северной столице, состоящую из четырех больниц: «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО «Гермес»). Правда, консультация местных врачей в области флебологии, остеопатии и гинекологии (а именно на этом специализируются местные знахари) вовсе не волновала. Полицейские хотели спросить у «Айболитов» за сотни обманутых стариков.

- Пенсионерам в этих клиниках предлагали бесплатно пройти полное медицинское обследование, в результате которого выяснялось, что организм пациента поражен серьезным недугом и требуется немедленное и достаточно дорогостоящее медицинское вмешательство, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Пострадало не менее 200 человек. В среднем, на «лечение» здесь тратили от ста до двухсот тысяч рублей. Многие для этого брали кредиты по завышенным процентам.

К медикам наведался СОБР Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«ПООБЕЩАЛИ СКИДКУ В 50 ТЫСЯЧ»

- В этих клиниках приглашают на обследование УЗИ сосудов, выдают ложные диагнозы, искажают показания УЗИ, назначают лжелечение, - жалуется сын одной из пострадавших петербурженок. - Моей матери назначили курс лечения капельницами от варикоза за сто тысяч рублей. Посовещавшись, они дали скидку на пятьдесят тысяч рублей. Я узнал про это и повел мать в специализированную клинику. Мы сдали все анализы, сделали УЗИ и выяснили, что она совершенно здорова!

Не попасться на удочку мошенников пенсионерам тяжело. О новом способе обмана пишут в Интернете, с которым большая часть стариков не дружит. Заманивают замысловатыми способами лечения, от которых при одном названии голов идет кругом. Вот, например, «мануальная терапия»: один «остеопатический сеанс» стоит 5,5 тысяч рублей.

Пациентам утверждали, что они больны Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Организаторами сети лжеклиник, которую проверили силовики, предварительно, стала супружеская пара – 48-летний гражданин Израиля, проживающий в Петербурге и его 36-летняя жена. Сейчас их и еще 9 сотрудников допрашивают следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

– Уже выявлено 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу.

Список "медицинских" услуг Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сейчас следователи возбудили на лжеврачей уголовное дело за организацию преступного сообщества.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

От Калининграда до Владивостока

К сожалению, аферы со здоровьем – дело не новое. Время от времени по всей стране всплывают все новые и новые случаи появления лжеклиник. Их размах от Калининграда до Владивостока. Один из последних случаев, когда полицейские накрыли сеть таких «больниц» в Москве, Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Ущерб составил более миллиарда рублей. Основатель таких клиник, как выяснилось, учился бизнесу в Сколково.

КОНКРЕТНО

Как отличить настоящую клинику от мошенников?

- Первое – должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности, - рассказывает основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. - Второе – проверьте квалификацию врачей, попросите их предъявить дипломы. И обязательно посмотрите сами, или попросите близких, посмотреть отзывы о клинике в интернете. К сожалению, многие этого не делают и попадаются на удочку мошенников, которые используют психологические манипуляции. У пожилых людей часто множество страхов относительно своего здоровья, этим и пользуются лжеврачи. Если пациенту предлагают обследование, которое ему раньше никогда не требовалось, будет не лишним проконсультироваться сначала в государственной поликлинике.

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