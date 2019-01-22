Школьница, которую облили спиртом и подожгли подростки, выписалась из больницы

22 Янв. 21:47 2019-01-22T21:47:19+03:00

14-летняя девочка провела в ожоговом отделении больше двух месяцев

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Шокирующий инцидент, который произошел в ноябре 2018 года в Калининском районе Петербурга, вызвал волну возмущения в обществе. Тогда несколько подростков, якобы в шутку, облили 14-летнюю подругу спиртом из бутылки и подожгли. Девочка получила серьезнейшие ожоги и почти два месяца лежала в больнице.

- Девочка выписана из клиники и уже находится дома, ее состояние стабильное, динамика восстановления хорошая, - сообщает пресс-служба детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Напомним, что после издевательств сверстников школьницу госпитализировали с ожогами 25 процентов тела. Самих пироманов позднее задержала полиция, а неравнодушные петербуржцы собрали более полумиллиона рублей, которые пошли на лечение девочки.

Лицом к дочери повернулась даже мать, которую ранее хотели лишить родительских прав - семья считалась неблагополучной и девочка жила с бабушкой. Но в больнице женщина ни на день не отходила от дочки и ухаживала за ней.

Теперь главное, чтобы эта тенденция сохранилась дальше, а семейные отношения восстановились как и здоровье школьницы.