2019-10-01T13:47:06+03:00
Общество

Выставки, лектории и зеленая зона: Что хотят увидеть петербуржцы в Конюшенном ведомстве

В Северной столице завершилась выставка проектов реконструкции исторического здания
Полина ЖУКОВА
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В Конюшенном ведомстве завершилась выставка проектов возрождения исторической постройки.В Конюшенном ведомстве завершилась выставка проектов возрождения исторической постройки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В июле для петербуржцев в Конюшенном ведомстве открылась выставка. Правда, пока не связанная с искусством. На ней горожане могли познакомиться с пятью проектами реконструкции исторического здания. Памятник федерального значения давно находится в плачевном состоянии, а в последние годы ожидает инвесторов для собственного возрождения. До конца сентября предложенные варианты изучали не только специалисты, но и обычные жители города на Неве. Петербуржцы оставляли свои отзывы и пожелания и рассказывали, каким они видят Конюшенное ведомство.

Как выяснилось, большинство горожан хотят, чтобы Конюшенное ведомство стало новой культурной площадкой. Как рассказали в пресс-службе Комитета по инвестициям, от петербуржцев прозвучали идеи о создании музея, выставочных площадок, концертных залов. Кроме того, горожане и «за» новые общественные пространства – например, лектории или зеленые прогулочные зоны. Просят продумать и территорию парковки. А также хотят сохранить действующий на территории Конюшенного ведомства Храма Спаса нерукотворного образа

Конюшенное ведомство может стать новым культурным и общественным пространством в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конюшенное ведомство может стать новым культурным и общественным пространством в центре города.Фото: Олег ЗОЛОТО

Свои пожелания горожане оставляли в специальной книге отзывов – за время работы выставки высказали около сотни идей.

– Наша задача – не только сохранить первоначальный облик и культурное наследие, но услышать пожелание горожан о будущем исторического памятника, – отметил глава Комитета по инвестициям Роман Голованов. – Петербуржцам нужно больше открытых пространств для проведения досуга в центре города, в том числе детей и молодежи, и особенно ценны в этом плане вновь воссозданные исторические места.

КСТАТИ

Пять проектов реконструкции Конюшенного ведомства предложили компании «Старт Девелопмент», «Группа Ярд», «Тандем Истейт», а также Центр выставочных и музейных проектов и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Все они предусматривают комплексную реставрацию исторических зданий и преображение его до большого общественного и культурного пространства.

А согласно общей концепции, на территории памятника хотят разместить выставочные и концертные залы, творческие и образовательные мастерские, пространство для отдыха. Однако особое внимание все проекты уделили, конечно, сохранению и возрождению исторического облика комплекса.

СПРАВКА «КП»

Конюшенное ведомство – уникальный комплекс зданий располагается между Конюшенной площадью, одноименным переулком, рекой Мойкой и каналом Грибоедова. Строительство его началось еще при Петре Первом – здание было задумано для императорских конюшен. В XIX веке проводилась перестройка комплекса. А последние реставрационные работы проходили в середине XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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