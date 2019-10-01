Станции Фрунзенского радиуса могут открыть до конца недели

Долгожданные станции метро «фиолетовой» ветки могут открыть уже на текущей неделе. А значит, в начале октября петербуржцы скорее всего смогут воспользоваться «Проспектом Славы», «Дунайской» и «Шушарами». Во вторник, 1 октября, Ростехнадзор выдал заключение о соответствии Фрунзенского радиуса проекту. А накануне, в понедельник, ведомство завершило проверку готовности станций. Можно сказать, что теперь все сложности позади. Осталось лишь дождаться официального решения Смольного о дате открытия. С нетерпением ждут этого события и в самой подземке.

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– На этой неделе планируется открыть все три новые станции, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Главное – что новые станции теперь соответствуют нормам безопасности. Акт после проверки Ростехнадзор выдал без замечаний. Напомним, что именно они послужили причиной отложить важное для города событие. Во время торжественного открытия Фрунзенского радиуса 5 сентября решено было запустить станции в «техническом режиме» – без пассажиров. Такое распоряжение в целях безопасности дал Александр Беглов.

С тех пор прошел почти месяц, и найденные недостатки на станциях устранили.

– Для того чтобы уложиться в намеченные сроки, сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора работали без выходных, а также в ночное время, – отметили в пресс-службе ведомства. – Выявленные в конце августа недостатки устранены. Заказчику выдан акт без замечаний.

Пока официальные даты запуска станций для пассажиров не называются. Однако есть надежда, что уже в конце первой недели октября петербуржцы попадут на «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары».

– Мы этого очень долго ждали, документы подписаны. И мы надеемся, что наши пассажиры начнут пользоваться новыми станциями метро, – отметила Юлия Шавель.