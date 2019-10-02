«Алкоголь, кокаин и веселящие шарики»: Водитель BMW X6, сбивший насмерть двух человек на Невском проспекте, признал вину

«Когда я поднял голову, мой шурин склонился над мертвой женщиной и кричал имя моей жены: «Лена! Лена!»Нашего друга нигде не было. Очевидцы сказали, что он мертв». Такая картина у 30-летнего специалиста Ростелекома Павла всплывает перед глазами снова и снова. Водитель BMW Мурад Касымов, лишенные водительских прав, сел за рулем невменяемым. Кокаин, алкоголь и веселящие шарики сделали свое дело. Внедорожник гнал по Невскому проспекту на полной скорости. В один момент он вылетел на тротуар и понесся прямо в толпу прохожих, сбивая их, как кегли. Как итог - двое погибших (москвичка и гражданин США) и трое пострадавших.

На этом "БМВ" Касымов насмерть сбил двух человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

"ОН ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ, НИКОМУ НЕ ПОМОГАЛ"

Уроженец Азербайджана Мурад Касымов, по словам очевидцев, не пытался помочь сбитым людям. Одну из пострадавших он протащил на капоте почти 10 метров. После смертельного ДТП пытался сбежать. Лихача поймали и отправили под арест. Но недавно суд отпустил его на свободу. Поэтому на первое заседание по своему делу Касымов под гневные взгляды своих жертв пришел сам. В качестве поддержки он взял друга, который закрывал его от объективов камер. Общаться с прессой водитель категорически отказался. Суда он ждал, опустив голову.

- Для нас его выход на свободу стал шоком, - признался Павел. – Моя жена перенесла 5 операций, ее лечили в двух больницах больше двух месяцев. Она была в крайне тяжелом состоянии. Врачи не могли сказать, выживет ли она. Она была введена в искусственную кому. Две недели у нее было шоковое состояние. Я тоже пострадал, у меня была черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв связки правого колена, несколько рваных ран на животе, ногах и лице. Я два месяцы был на больничном, три недели лежал в больнице. Но нас даже не позвали в суд, когда он выходил из СИЗО.

Павел не знал, выживет ли жена в аварииФото: Роман ЛЯЛИН

Тот день Павел помнит очень отчетливо. Он вместе с женой Еленой, ее братом Максимом и другом семьи прилетели из Франции. Через Петербург они должны были уехать в Москву. Билеты на Сапсан они взяли на пять утра, поэтому перед поездом было время прогуляться. По Невскому проспекту они шли до кафе. В этот момент в них и влетела иномарка.

- Это были доли секунды, мгновения, - пояснил суду брат Елены Максим. – Я шел ближе всех к дороге. Думал, что водитель вновь вернется на проезжую часть, но он несся на нас. Я успел отскочить, меня ударило по ноге. Когда я повернулся, никого рядом со мной не было. Потом через несколько метров я увидел Павла, он не мог встать. Он попросил меня найти Лену.

Максим спасал свою сестру после аварииФото: Роман ЛЯЛИН

Сначала Максим принял за Лену погибшую под колесами москвичку. Он стал кричать. Но потом, когда шок стал отступать, понял, что это не его сестра. И пошел дальше ее искать.

- Лена была жива, но тяжело дышала, - продолжает Максим. – Я открыл ей рот и достал язык, чтобы она не задохнулась. Этого водителя нигде не было видно. Он никому не помогал.

ПЕРЕЛОМЫ ЧЕРЕПА, РЕБЕР, ПОЗВОНОЧНИКА

К месту происшествия сразу же приехали полиция и врачи. Елену срочно госпитализировали в больницу.

- Я не знал, выживет ли жена, - вздыхает Павел. – Ее увезли в больницу, Максим поехал туда же. Но я нигде не видел нашего друга. Я описал его прохожим и попросил его найти. Потом этот мужчина вернулся и сказал, что наш друг мертв. Только потом я узнал, что он перепутал его с погибшим американцем. Нашего друга я встретил в больницу. Сам я встать не мог - ног я не чувствовал.

Касымов (справа) пришел в суд в сопровождении другаФото: Роман ЛЯЛИН

Сам Касымов слушал показания свидетелей, склонив голову. О наличии кокаина в крови Мурада заявили адвокаты подзащитных. Это косвенно подтвердил гособвинитель.

- Касымов в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения (веселящие шарики – прим.ред.), - пояснила гособвинитель.

Касымов прятался от камер и просил суд запретить съемкуФото: Роман ЛЯЛИН

На то, чтобы перечислить все травмы пострадавших после аварии, у нее ушло около пяти минут. Открытые и закрытые переломы основании черепа, ребер, позвоночника, рук, ног, кровоизлияние в мозг. Все тела были искалечены.

- Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Я приношу всем свои извинения, - заявил Касымов. Правда, позже он стал противоречить сам себе. Выслушав пострадавших, лихач заявил, что не пытался сбежать с места аварии. Но судья прервал его монолог.

ИСКИ НА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Пострадавшие будут просить суд максимальное наказание для Касымова. Кроме того, двое пострадавших предъявили ему иски о возмещении морального вреда на 300 и 500 тысяч рублей. Сумму других исков пока не разглашают. К слову, в условное наказание для своего подзащитного не верит и адвокат Мурада.

- Я думаю, что наказание, само собой, будет связанно с лишением свободы, - пояснил адвокат Касымова Владимир Писарев. - Там максимальный срок 9 лет.

Адвокат Касымова заявил, что подзащитный не может погасить ущербФото: Роман ЛЯЛИН

- Почему он не пытается загладить свою вину?

- Чтобы загладить вину нужно иметь родственником миллионеров. Там один из исков на три миллиона рублей (сам Касымов безработный, - прим.ред.).

- Вы говорите, что он признает вину, но сам Касымов отрицает, что сбегал, как так? – уточнили мы у адвоката. Но этот вопрос защитник оставил без комментариев.

К слову, в суде Касымов впервые извинился перед пострадавшими. Ранее он с ними не связывался. После заседания лихач сбежал от журналистов, не сказав ни слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693760" frameborder="0"></iframe> Авария на Невском проспекте в Петербурге попала на видео.

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