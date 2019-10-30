Легендарный лот по цене квартиры: В Петербурге микрофон группы Deep Purple выставили на продажу
Каких только раритетов не продают петербуржцы на сайте объявлений Авито. То паспорт Цоя, то барабан музыканта из группы «Кино», то автомобиль из фильма «Семнадцать мгновений весны». Новый «лот» – микрофон легендарной группы Deep Purple. Приобрести его можно по цене квартиры – за 3 миллиона рублей.
Как рассказал продавец, микрофон этот группа забыла 11 лет назад на сцене в Ледовом. Так устройство и осталось в Петербурге после концерта 28 октября 2008 года. Масштабным туром Deep Purple тогда отмечала 40-летие своей творческой деятельности. Правда, кто именно из отцов хард-рока держал в руках этот микрофон, неизвестно.
Музыканты забыли микрофон после концерта в Ледовом. Фото: avito.ru
– Использовался он скорее всего для подзвучки инструментов Гловером-Стив Морсом либо Яном Пейсом. Не исключено, что ранее этот микрофон использовал сам Ян Гиллан на своих концертах в конце 80-х и начале 90-х годов, – рассказал продавец. – Неплохой лот для коллекционеров.
Знающие люди оценят и марку микрофона – Shure-Betta 57. Выпущен он был в 1989-1990-х годах. Но микрофон это еще не все. Тому, кто приобретет за кругленькую сумму раритет, владелец также обещает «бонус».
– В подарок – барабанная палочка с именной подписью от барабанщика группы Яна Пейса, – сообщается в объявлении.
Покупателю микрофона в подарок достанется барабанная палочка с автографом Пейса. Фото: avito.ru
По традиции сам Ян Пейс бросил ее во время выступления в сторону зрителей на танцполе. Дело было тоже в Ледовом дворце, но уже на другом концерте – 1 июня 2018 года. На барабанной палочке известного бренда PROMARK красуется автограф барабанщика-виртуоза.
ИСТОЧНИК KP.RU