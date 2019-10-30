2019-10-30T19:03:04+03:00
Звезды

Легендарный лот по цене квартиры: В Петербурге микрофон группы Deep Purple выставили на продажу

Музыканты забыли его на сцене после концерта в Ледовом дворце
Полина ЖУКОВА
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Петербуржец продает микрофон группы Deep Purple за 3 млн рублей. Фото: avito.ruПетербуржец продает микрофон группы Deep Purple за 3 млн рублей. Фото: avito.ru
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Каких только раритетов не продают петербуржцы на сайте объявлений Авито. То паспорт Цоя, то барабан музыканта из группы «Кино», то автомобиль из фильма «Семнадцать мгновений весны». Новый «лот» – микрофон легендарной группы Deep Purple. Приобрести его можно по цене квартиры – за 3 миллиона рублей.

Как рассказал продавец, микрофон этот группа забыла 11 лет назад на сцене в Ледовом. Так устройство и осталось в Петербурге после концерта 28 октября 2008 года. Масштабным туром Deep Purple тогда отмечала 40-летие своей творческой деятельности. Правда, кто именно из отцов хард-рока держал в руках этот микрофон, неизвестно.

Музыканты забыли микрофон после концерта в Ледовом. Фото: avito.ru

Музыканты забыли микрофон после концерта в Ледовом. Фото: avito.ru

– Использовался он скорее всего для подзвучки инструментов Гловером-Стив Морсом либо Яном Пейсом. Не исключено, что ранее этот микрофон использовал сам Ян Гиллан на своих концертах в конце 80-х и начале 90-х годов, – рассказал продавец. – Неплохой лот для коллекционеров.

Знающие люди оценят и марку микрофона – Shure-Betta 57. Выпущен он был в 1989-1990-х годах. Но микрофон это еще не все. Тому, кто приобретет за кругленькую сумму раритет, владелец также обещает «бонус».

– В подарок – барабанная палочка с именной подписью от барабанщика группы Яна Пейса, – сообщается в объявлении.

Покупателю микрофона в подарок достанется барабанная палочка с автографом Пейса. Фото: avito.ru

Покупателю микрофона в подарок достанется барабанная палочка с автографом Пейса. Фото: avito.ru

По традиции сам Ян Пейс бросил ее во время выступления в сторону зрителей на танцполе. Дело было тоже в Ледовом дворце, но уже на другом концерте – 1 июня 2018 года. На барабанной палочке известного бренда PROMARK красуется автограф барабанщика-виртуоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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