«Мы помним, мы их не предали…». Петербург почтил память жертв теракта над Синаем

Сегодня, 31 октября, в 07:14 в церквях 28 городов трех стран начались заупокойные службы. Главная лития собрала родственников жертв рейса «Шарм-эль-Шейх – Петербург» в Северной столице в Троице-Измайловском соборе.

– Нет никакого утешения, и я даже не пытаюсь его найти: та жизнь, которой мы все жили до 31 октября 2015 года, – ее никогда уже не будет, – вздохнул, начиная службу, отец Сергий Кубышкин (настоятель будущего храма в память о погибших над Синаем и сам потерял в авиакатастрофе близкого друга). – Наша с вами задача не отчаиваться. Самое важное – стараться быть сильным, продолжать любить и помнить.

Под сводами собора, который за последние четыре года стал для семей пассажиров и членов экипажа А321 вторым домом, прозвучали 224 имени. Заупокойные, где поминают всех погибших в египетском небе, проводят здесь каждый месяц. В толпе прихожан – отцы и матери, бабушки и дедушки, дочери и сыновья тех, кто так и не вернулся из долгожданного отпуска.

Пока родные жертв теракта молились, по соцсетям прокатилась волна сочувствия. Слова скорби с самого утра шлют из Красноярска и Казани, Камчатки и Хабаровска, Мурманска и Москвы, Беларуси и Казахстана. И, конечно, Петербурга и Ленинградской области. Жители разных уголков России выкладывают в интернет фото «главного пассажира» Дарины Громовой и стихи, посвященные трагедии. Прямо как тогда, четыре года назад.

Фотография Дарины Громовой перед вылетом из Пулково. Фото: из архива героев публикации

В девять часов утра слезы и молитвы заполнили Серафимовское кладбище: здесь, под мемориалом «Сложенные крылья», захоронены неопознанные останки.

– Мы должны понимать, что, кроме нас, это никому не надо. Поэтому, если мы не будет хранить эту память, ее не будет хранить никто, – обратилась к другим родственникам мать пассажирки самолета Эльвиры Воскресенской, председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова. – Мы должны быть сплоченными, сильными. Мы должны жить долго-долго, чтобы эта память не умерла. Теперь это уже не просто ответственность и обязанность: это наш тяжкий пожизненный крест, который нужно нести с честью и достоинством. Чтобы там наши близкие знали, что мы помним, что мы их не предали…

Ранее семьи жертв теракта в Египте заявили, что за последний год им не представили ни единого нового факта о ходе следствия, и подчеркнули, что открывать при таких обстоятельствах чартерное авиасообщение с Египтом просто немыслимо.

– Четыре года прошло, боль не утихает, и она будет, к сожалению, всегда. Но жизнь продолжается: ради того, чтобы помнить, нужно жить, бороться и быть вместе, – сказал на траурной церемонии глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков. – Мы будем стараться вам в этом всегда помогать. Вместе мы сделаем так, чтобы подобного больше не повторялось.

Чтобы добиться статуса жертв и пострадавших в терактах, прописанного в законе, семьи погибших над Синаем объединились с родственниками жертв «Норд-Оста», Волгодонска, Беслана и взрыва в петербургском метро.

– То, что пережили вы, пережили и мы. Ваша боль – наша боль, – признается председатель ассоциации «Надо Жить», мать пострадавшей в теракте в метро Петербурга Эвелины Ирина Антонова. – Самолет в небе, поезд под землей… Террористы используют все средства, чтобы запугать нас. Бороться против этого ужасного зла нужно вместе.

В числе положительного, что принес семьям жертв аэробуса «Когалымавиа» прошедший год, – разрешение на строительство социального центра с храмом. Его получили в июле.

– Уже забито 169 свай, позавчера пошел первый бетон, – докладывает отец Сергий. – Строим всем миром, так что, у кого есть песок, бетон, рабочие руки, – буду очень благодарен. К следующей, пятой, годовщине, надеюсь, откроем социальный центр, а параллельно станем достраивать и храм.

В 11:30 семьи жертв А321 и другие петербуржцы и жители Ленобласти возложили цветы к мемориалу в «Саду памяти» на Румболовской горе. Появились цветы и у памятника в Пулково. А потом родственники погибших разъехались к «своим» могилам.

СПРАВКА «КП»:

Самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа» рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» взорвался в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в 07:14 по московскому времени. На борту было 224 человека, в том числе 7 членов экипажа: 139 петербуржцев, 44 жителя Ленобласти, 39 жителей других российских субъектов и 5 граждан других государств. Никто не выжил. В ходе расследования выяснили, что на борт попало взрывное устройство. Расследование продолжается. Часть родственников судится с авиакомпанией, страховщиками и египетским властями в Каире.

К годовщине крушения самолета над Синаем: Теракты совершают совсем не двоечники, и у них с нами идет борьба интеллекта 00:00 00:00

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