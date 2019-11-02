Врачи Елизаветинской больницы присоединились к Tetrischallenge, чтобы напомнить про «золотое окно» при инсульте

Медики из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга стали участниками мирового флешмоба Tetrischallenge, когда работники той или иной профессии (обычно экстренных служб) показывают свое оборудование в разложенном виде. Как в игре «Тетрис». Но в данном случае врачи не просто присоединились к акции, а еще и напомнили про «золотое окно» - время, в которое можно спасти жизнь при инсульте.

- Золотое окно – это 4,5 часа, в течение которых клетки головного мозга человека еще можно спасти без видимых последствий. Команда спасения состоит из врача-нейрореаниматолога и процедурной медицинской сестры, - сообщает пресс-служба Елизаветинской больницы в соцсетях.

Поэтому медики решили рассказать и показать, как лечат человека при остром инсульте, раскрыв содержимое спасательной сумки: 1. Сумка нейрореаниматолога; 2. Инфузомат – прибор, обеспечивающий равномерное внутривенное введение тромболитика; 3. Браслеты, обозначающие пациента с острым нарушением мозгового кровообращения; 4. Содержимое сумки: • актилизе – тромболитик (препарат, растворяющий тромбы – главные причины инсульта); • шприцы для разведения актилизе; • пробирки для экспресс-теста на коагулограмму, клинический анализ крови, глюкозу крови; • секундомер для контроля времени от начала введения тромболитика; • спиртовые салфетки; Угадать на фото врача и медсестру (5 и 6) можно без подсказок.

В Tetrischallenge участвуют экстренные службы (и не только) со всего мира. Фото: instagram.com/amaverick

При поступлении больного в стационар счет идет на минуты. Если у пациента диагностирован инсульт (нарушение кровообращение мозга), значит где-то в сосудах образовался тромб. Его надо срочно убрать. Человеку сделают компьютерную томографию, чтобы определить все точно, а рядом будут дежурить врач-нейрореаниматолог и медсестра. Они начнут лечение, как только пациента достанут из аппарата МРТ.

Чем раньше убрать причину нарушения кровоснабжения мозга, тем меньше будут последствия для организма. Врачи напоминают, что если человек рядом с вами оказался без сознания, если есть подозрение на инсульт, то вызывать скорую помощь надо не теряя ни секунды.