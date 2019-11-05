Ищет комнату с детьми, выбирает ребенка: СК опубликовал видео с убийцей из Нарьян-Мара за несколько минут до кровавой расправы

В Нарьян-Маре прошли похороны шестилетнего Артема (имя изменено - прим.ред.), которого в детском саду убил 36-летний Денис Поздеев. Кровавая расправа произошла во время тихого часа 31 октября 2019. Охранник детсада пропустил преступника, приняв его за отца одного из воспитанников. После этого тот поднялся на второй этаж, где спали малыши, и зарезал первого попавшегося ребенка. Мальчик скончался на месте. Когда мать приехала после звонка воспитателей, тело ее бездыханного сына лежало на полу все в крови.

В тот же день убийца заявил, что расправился с мальчиком, потому что ему «приказал сатана», а заклинание он якобы вычитал в некой книге для вечной и богатой жизни. От поступка Позднеева были в шоке все его знакомые и родные. Брат и мать подозреваемого в убийстве спящего ребенка в детсаду признают, что Денис последние годы изменился - его подкосила и смерть отца, и смерть близкого друга. При этом в существование некой книги заклинаний, про которую он говорит, они не верят.

Преступника в дверях детсада никто не встретил Фото: СКР

Сейчас следователи предъявили Денису Поздеева обвинения в убийстве ребенка. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Следовали опубликовали видео с камер наблюдения, как убийца, зарезавший ребенка, пришел в детский сад.

На кадрах видно, как Поздеев подбегает к детскому саду и звонит в домофон. Судя по всему, охранник не задает ему ни одного вопроса. Преступник воровато озирается и заходит в дошкольное учреждение. Там его никто не встречает, он спокойно поднимается по лестнице на второй этаж. Сначала он тыкается в одну дверь, но потом показывает пальцем на другую, разговаривая сам с собой. Он проходит вглубь по коридору. Однако потом возвращается обратно в другой конец коридора и открывает угловую дверь, заходит. Именно там спали дети. На следующих кадрах показывают, как скрученного Поздеева выводят из детского сада сотрудники ДПС. Видимо, они оказались ближайшим нарядом полиции.

Сейчас убийца уже показал следователям, как зарезал ребенка. Во время следственного эксперимента Денис Поздеев сделал вид, что якобы раскаивается. В комнате, где он жестоко зарезал ребенка, преступник присел на подоконник и демонстративно схватился за голову, пытаясь выдавить из себя слезы. Следователи, тем временем, уже восстановили всю картину убийства.

Преступник делает вид, что раскаивается Фото: СКР

- Один из воспитателей попыталась преградить убийце пусть в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей, - рассказывают СУ СКР по Архангельской области. - Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже полоснул ножом 6-летнего мальчика. На месте преступления его задержали сотрудники детсада. Они его удерживали до прибытия сотрудников Росгвардии и УМВД.

Следователи признали, что после задержания Поздеев говорил про жертвоприношение. Он уже признал свою вину и заявил, что раскаивается.

В следующем году Артемка должен был пойти в 1-ый класс.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он пояснил следователю, что накануне употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно, - рассказывают следователи.

Следователи выяснили, что раньше Поздеев не был судим, но наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за алкогольной зависимости.

Для жителей города убийства ребенка стало шоком Фото: vk.com/okrugodnakomanda

- Проживал один. По месту жительства характеризуется посредственно, молчалив, скрытен, ни с кем не общался, - дают характеристику на убийцу силовики.

Также следователи предъявили обвинение охраннику, который пустил убийцу в детский сад. Он обвиняется по статье "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Интересно, что охранник свою вину признал частично.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741896" frameborder="0"></iframe> Обвиняемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре дал показания.

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