2019-11-06T18:22:38+03:00
Спорт

Я ждал вызова весь год: Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

Причиной для такого решения стала политика
Петр КИБЕР
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Ярослав Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины из-за политики. Фото: fc-zenit.ruЯрослав Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины из-за политики. Фото: fc-zenit.ru
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Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины. Игрок петербургского «Зенита» объявил о решении в своем «Инстаграме». Здесь же защитник сине-бело-голубых привел причины, подтолкнувшие его завершить национальную карьеру.

- 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой, - заявил Ярослав Ракицкий, попутно поздравив украинскую команду с выходом на Евро-2020.

По словам игрока, именно политическими мотивами и страхом руководствуются люди, формирующие состав национальной команды Украины. В штабе сборной жовто-блакитных не смогли простить Ракицкому перехода в стан российского клуба (в «Зенит» защитник перебрался из донецкого «Шахтера» в январе 2018 года).

Спортсмен уверен, что политика уже давно вмешивается в футбол, а мастерство игрока тут ни при чем.

- Для меня было честью защищать сборную своей страны, побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Я всегда бился на поле, - написал в соцсетях Ракицкий, заявив, что больше не будет выступать за национальную команду.

При этом своим бывшим партнерам по сборной Ярослав пожелал успехов на чемпионате Европы, который, в том числе, пройдет и в России. три игры группового этапа и один четвертьфинал примет стадион в Санкт-Петербурге. Будет ли здесь играть украинская команда - покажет жребий и ход Евро-2020.

Напомним, что с недавних пор в Петербурге живет и младшая сестра Ярослава Ракицкого Дарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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