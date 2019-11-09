2019-11-09T16:04:15+03:00
Происшествия

В Петербурге из Мойки достали преподавателя вуза, в рюкзаке которого обнаружили человеческие руки

Мужчина пытался утопить останки в реке [видео]
Маргарита РЕПИНА
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Подозреваемый бросил в Мойку, чтобы утопить рюкзак с человеческими останками.Подозреваемый бросил в Мойку, чтобы утопить рюкзак с человеческими останками.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины. Ее останки обнаружили в рюкзаке петербуржца, который пытался избавиться от улик.

О странном мужчине, упавшем в реку Мойку, правоохранителям сообщили утром в субботу, 9 ноября.

Как рассказывают очевидцы, он оказался в воде, когда пытался утопить свой рюкзак. Сумку он бросил в реку, однако та никак не шла ко дну. Тогда петербуржец решил ей помочь и прыгнул следом. На «утопающего» обратили внимание прохожие и поспешили достать мужчину на сушу.

Содержимое рюкзака, который также выловили из воды, шокировало спасателей. Внутри лежали две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Мужчину задержали на месте происшествия. Сразу после этого Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «убийство».

О подозреваемом известно, что ему 63 года. По одной из версий, он работает в престижном петербургском ВУЗе. Сейчас мужчину доставили в больницу с переохлаждением. Следователи выясняют, чьи останки он пытался уничтожить и устанавливают другие обстоятельства происшествия.

Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессор главного университета города убил и расчленил молодую девушку. Его задержали, когда он пытался утопить останки своей возлюбленной в реке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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