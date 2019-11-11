2019-11-11T01:09:35+03:00
Происшествия

Последняя операция «Наполеона»: Преподаватель СПбГУ попал на видео, когда выкидывал останки убитой студентки-любовницы в реку

Известный историк делал вид, что любуется красотами Петербурга, когда избавлялся от трупа [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов упал вместе с останками в рекуОлег Соколов упал вместе с останками в рекуФото: Артем КИЛЬКИН
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Пожилой седовласый преподаватель СПбГУ, уважаемый историк и кавалер Ордена почетного легиона бредет ночью от своего дома в центре города к реке Мойка. Тогда никому и в голову не могло прийти, что педагог в эти секунды пытается замести следы жестокого убийства 24-летней студентки-любовницы. Олег Соколов провел сотни реконструкций, в которых был генералом. На любви к личности Наполеона он и сошелся со своей жертвой.

Вместе они участвовали в реконструкциях исторических "сражений", вместе "воевали" и вместе "побеждали". Но в истории этой любви погибли они отнюдь не вместе. После кровавой расправы педагог расчленил девушку и по частям стал выкидывать тело в реку. Последняя роль для "полководца" и обернулась провалом. Попытки замести следы преступления попали на камеру, а сам Олег Соколов чуть не погиб в реке.

Пара участвовала в исторических реконструкциях Фото: скрин из соцсетей

Пара участвовала в исторических реконструкциях Фото: скрин из соцсетей

Олег Соколов успел сделать две вылазки к реке. Обе попали на видео. На снятых кадрах видно, как почетный историк бредет к Мойке. Ночью на набережной безлюдно. Соколов выкидывает части тела, после чего делает вид, что любуется красотами ночного Петербурга. Немного помявшись возле моста, все тем же спокойным шагом он возвращается домой.

Следующая попытка выбросить руки для доцента чуть не обернулась трагедией. Соколов бросает рюкзак с руками, но и сам падает в реку. На его счастье мимо проезжал таксист, который сначала сам попытался достать преподавателя. Но когда не смог, вызвал спасателей. Это и стало отправной точкой для следствия. Вместе с историком выловили его портфель, в котором удивленные полицейские нашли останки студентки. Самого же Соколова пришлось госпитализировать в больницу. Он получил переохлаждение.

Девушка закончила институт с отличием Фото: СОЦСЕТИ

Девушка закончила институт с отличиемФото: СОЦСЕТИ

Остается гадать, дал ли бы признательные показания Олег Соколов, если бы все-таки смог избавиться от тела. Сам же он, предварительно, заявил, что хотел покончить с собой в образе генерала. Ему грозит до 15 лет колонии.

- После ссоры в своей квартире Олег Соколов, по версии следствия, застрелил студентку из обреза винтовки калибра 5,6 миллиметров, - рассказал "КП-Петербург" источник. - У него во время обысков забрали два бокала, веревку, скотч, травматический пистолет «Байкал», ножовку, два ножа, топор и обрез винтовки.

Соколова должны доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения. Скоро историка могут отправить в СИЗО на 2 месяца.

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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