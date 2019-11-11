2019-11-11T19:49:04+03:00
Происшествия

СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу

В университете отметили, что шокированы чудовищным преступлением одного из ведущих преподавателей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В университете официально прокомментировали трагедию.В университете официально прокомментировали трагедию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургский госуниверситет уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в жестком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а его нагрузку распределят между другими преподавателями. Об этом сообщила пресс-служба университета. Они отметили, что шокированы преступлением.

На момент убийства аспирантки Олег Соколов работал в Санкт-Петербургском государственном университете на должности доцента. Фото: Олег ЗОЛОТО

На момент убийства аспирантки Олег Соколов работал в Санкт-Петербургском государственном университете на должности доцента.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, в вузе ответили на претензии со стороны общественности. Ранее в интернете появилась петиция против руководства СПбГУ, которое обвиняли в бездеятельности.

Соколова, подозреваемого в убийстве любовницы-студентки, арестовали до 9 января 2020 года.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

Появилась информация, что студенты и раньше жаловались на рукоприкладство со стороны доцента. Там заявили, что это не соответствует действительности.

Ради того, чтобы читать мемуары Наполеона и его соратников в оригинале, Соколов даже выучил французский язык. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ради того, чтобы читать мемуары Наполеона и его соратников в оригинале, Соколов даже выучил французский язык.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Олег Соколов регулярно получал положительные характеристики, - сообщили в пресс-службе университета.

Студентка влюбилась в своего преподавателя на первой же лекции Фото: СОЦСЕТИ

Студентка влюбилась в своего преподавателя на первой же лекцииФото: СОЦСЕТИ

Также они отметили, что у Соколова был конфликт с оппонентом Евгением Понасенковым. Общественный деятель обвинял эксперта по наполеоновской эпохе в плагиате. В Университет массово приходили письма, в которых Соколова требовали уволить за «воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство».

Преподаватель (крайний справа) и любовница (рядом с ним) встречались три года

Преподаватель (крайний справа) и любовница (рядом с ним) встречались три года

- По этому вопросу прошло судебное разбирательство. Было установлено, что Соколов не нарушал требований действующего законодательства в части использования в исследованиях результатов работы третьих лиц, - отметили в СПбГУ. - Что касается инцидента, возникшего на публичной лекции, в ходе которого доцент резко высказался в адрес одного из слушателей. Комиссии по этике СПбГУ, которая пришла к выводу о том, что преподаватель нарушил этические нормы. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки

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Напомним, Олега Соколова подозревают в убийстве молодой-коллеги любовницы. Он уже признался, что убил подругу после ссоры, а части тела скинул в Мойку. Днем 11 ноября Октябрьский районный суд арестовал преподавателя на два месяца.

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Преподаватель СПбГУ расчленил студентку-любовницу и пытался утопить останки в Мойке

Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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