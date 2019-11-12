2019-11-12T19:18:58+03:00
Происшествия

«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией

Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
Сергей ВОЛЧКОВ
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Олег Соколов, по словам людей, знающих его близко, всегда отличался харизмой, а на поле «боя» - еще и крутым нравом. Фото: СПбГУОлег Соколов, по словам людей, знающих его близко, всегда отличался харизмой, а на поле «боя» - еще и крутым нравом. Фото: СПбГУ
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, зверски убивший и расчленивший 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, хорошо известен не только в научном сообществе, но и в кругах реконструкторов. По словам людей, которые знают его близко, за 20 с лишним лет в этой сфере он «дослужился» от рядового до дивизионного генерала и обрел множество горячих поклонников. Военный историк, писатель-публицист Вольфганг Акунов рассказал «Комсомолке», как Соколов шел к славе, как сотрудничал с бизнесменом Виктором Батуриным, и как в 2007 году чуть не устроил побоище между реконструкторами и милицией.

«ОН НЕ БЫЛ ПЕРВЫМ»

По словам людей, стоявших у истоков реконструкторского движения в России, называть Соколова его основателем нельзя – он был одним из первых и, с некоторыми оговорками, одним из самых уважаемых его участников, но вовсе не пионером.

За годы «службы» в рядах реконструкторов Соколов обрел множество поклонников, готовых без раздумий выполнить любой его приказ. Фото: СПбГУ

За годы «службы» в рядах реконструкторов Соколов обрел множество поклонников, готовых без раздумий выполнить любой его приказ. Фото: СПбГУ

- В позднесоветское время – точную дату я вам не скажу, но в начале 90-х она уже существовала – сформировалась ВИК – Военно-историческая комиссия при Всесоюзном обществе охраны памятников истории и культуры, - отмечает военный историк, писатель-публицист Вольфганг Акунов. – Именно ВИК была первым объединением реконструкторов в нашей стране. Соколов в ту пору был еще студентом, и в ее формировании участия не принимал – этим занимался Петр Федорович Космолинский, ныне, к сожалению, уже покойный.

Соколов, вспоминает наш собеседник, пришел в ВИК одним из первых. Прекрасный оратор, харизматичный человек, ученый, полностью преданный своему делу (чтобы читать в оригинале мемуары политических деятелей эпохи Наполеона, самостоятельно в идеале выучивший французский язык!), он быстро собрал вокруг себя множество сторонников и последователей.

Профессор с руками в рюкзаке попал на камеры наблюдения.Следственный Комитет России в понедельник опубликовал кадры камер наблюдения, на которых запечатлен историк Олег Соколов, пытающийся избавиться от частей тела убитой им студентки (с) Ruptly

- Но тем не менее, повторюсь, основателем реконструкторского движения – по крайней мере, единоличным – он не является, - утверждает Акунов. – Этот статус Соколову придали его собственные мемуары, которые он в свое время широко тиражировал.

С годами военно-историческая реконструкция менялась. Вместе с ней менялся и Соколов – с течением лет он обзавелся огромным количеством поклонников, потом занял пост президента Российской военно-исторической ассоциации, а в начале 2000-х принял решение основать свое собственное движение.

Помимо «сражений», одиозный историк с удовольствием принимал участие в костюмированных балах. Часто он появлялся там со своими спутницами из числа молодых студенток. Фото: скриншот YouTube

Помимо «сражений», одиозный историк с удовольствием принимал участие в костюмированных балах. Часто он появлялся там со своими спутницами из числа молодых студенток. Фото: скриншот YouTube

- На то у него было множество причин, - отмечает наш собеседник. – Во-первых, Москва и Санкт-Петербург, как известно, всегда соперничают друг с другом – и эта сфера не стала исключением. Во-вторых, Соколов был недоволен, скажем, так, кадровой политикой Международной военно-исторической ассоциации, которая к тому времени пришла на смену ВИК.

Отделившись, Соколов создал Общероссийское военно-историческое общественное движение (ОВИОД). В среде реконструкторов тогда возник серьезный раскол. Харизматичному ученому удалось переменить на свою сторону множество региональных клубов – в первую очередь тех, кто «воссоздавал» французские войска времен Наполеона Бонапарта. В лучшие годы ОВИОД насчитывал не меньше трех тысяч участников по всей России. Номинально с Международной военно-исторической ассоциацией у его движения были партнерские и взаимоуважительные отношения. В реальности же, утверждает Акунов, в них всегда «сквозил некий холодок». Тем не менее Соколов всегда был желанным гостем на реконструкторских мероприятиях – вплоть до 2007 года, когда на очередном «Дне Бородина» произошел крайне неприятный инцидент с его участием.

«ВИСЛА, КО МНЕ!»

- Этому предшествовала какая-то темная история с тендером на проведение фестиваля, - вспоминает наш собеседник. – Соколов в то время сотрудничал с бизнесменом Виктором Батуриным. И, как я понимаю, при его поддержке заявился на конкурс, проиграл его, а потом, видимо, затаил обиду. На торжественной церемонии открытия он вышел на сцену, забрал у ведущего микрофон и принялся поносить власть и организаторов фестиваля.

По словам собеседников «Комсомолки», Соколов действительно стоял у истоков реконстуркторского движения - но называть его «основателем» неверно. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам собеседников «Комсомолки», Соколов действительно стоял у истоков реконстуркторского движения - но называть его «основателем» неверно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы успокоить разошедшегося историка, участникам пришлось прибегнуть к помощи милиции. Но как только стражи порядка двинулись к Соколову, он скомандовал в микрофон: «Висла», ко мне!»

- «Висла» – это существовавший в то время военно-исторический клуб «Легион Вислы», - продолжает Акунов. – Реакция на этот приказ была невероятная. Солдаты с мушкетами тут же выдвинулись к Соколову, взяли его в кольцо и ощетинились во все стороны штыками.

Милиция разъяренных «легионеров» трогать побоялась. Благо, в общей неразберихе Соколов внезапно сменил гнев на милость, завершил свое выступление и отдал микрофон организаторам. После этого мероприятие продолжилось.

- Потом на него за этот демарш писали заявление в прокуратуру, - вспоминает писатель. – Говорили, что там чуть ли не вооруженная стычка была, что люди пострадали. Это все, конечно, уже выдумки и сведение личных счетов. Но то, что эти люди не побоялись милиции, и тут же, стоило ему отдать приказ, с горящими глазами кинулись его выполнять – факт. Можете себе представить, каким он был предводителем.

За годы в реконструкции Олег Соколов «прошел путь» от рядового до дивизионного генерала. Фото: Артем КИЛЬКИН

За годы в реконструкции Олег Соколов «прошел путь» от рядового до дивизионного генерала.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

После этого Соколова отстранили от проведения «Дня Бородина». Но он до последнего времени продолжал приезжать – только теперь уже в качестве рядового участника.

- Отношение к нему за все эти годы у разных людей сложилось разное, - продолжает Акунов. – Кто-то действительно считал его чуть ли не богом – собственно, случай с «Легионом Вислы» это наглядно подтверждает. Впрочем, хватало и недовольных. В 2014 году на очередном «Дне Бородина» Соколова избил один из реконструкторов, изображавший русского офицера. Кто-то говорит, что этот реконструктор был пьян, он же сам утверждает, что Соколов «сунул нос не в свое дело». Как бы то ни было, Олег Валерьевич потом ходатайствовал, чтобы офицера разжаловали и исключили из рядов Международной военно-исторической ассоциации, но ее руководство решило этого не делать. Почему - увы, не могу сказать.

Профессор-расчленитель заплакал после объявления меры пресечения.Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что подозреваемый заключается под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года (с) Ruptly

КСТАТИ

По словам Вольфганга Акунова, Соколов на протяжении нескольких лет сотрудничал с известным бизнесменом Виктором Батуриным. В частности, видный историк с 2008 по 2009 год занимал пост президента в созданной Батуриным организации "Русский культурный фонд "Империя истории". - Кроме того, Батурин всячески поддерживал превращение города Тильзита в Калининградской области (с 1945 года - Советск, прим.ред.) в целую зону исторической наполеоники, - отмечает наш собеседник. - Где должны были проводиться разные международные мероприятия - костюмированные представления, реконструции сражений наполеоновской эпохи и так далее. Соколов должен был стать там директором. Но после того, как Батурин в 2013 году сел в тюрьму, эти планы как-то угасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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