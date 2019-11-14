2019-11-14T20:07:24+03:00
Общество

Культурный и красивый: Подборка фото самых сексуальных участниц форума в Петербурге

В 8-ой раз подряд город на Неве проводит у себя масштабное событие, где можно не только много чего интересного услышать, но и увидеть [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Культурный форум в Петербурге 2019: самые красивые участницыКультурный форум в Петербурге 2019: самые красивые участницыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Так уж повелось, что форумы в Петербурге, будь то экономический и культурный, – это не только место встречи экспертов в разных областях, но еще и светское мероприятие. Каждая участница думает о том, как она будет выглядеть. И не важно, предстоит ей выступать на сцене, работает она волонтером или просто пришла послушать лекцию. Все-таки встречают по одежке.

Фотокорреспонденты «Комсомолки», как знатные ценители женской красоты в дни проведения культурного форума невольно оглядывались вслед дамам. Ну как тут устоять? Каждая по своему прекрасна и неповторима. Но главное, что всех их объединяет, это любовь к искусству и культуре. Представляем вам подборку фотографий самых привлекательных и обаятельных участниц форума в Петербурге.

Каждая гостья Главного штаба думает о том, как она будет выглядеть Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждая гостья Главного штаба думает о том, как она будет выглядетьФото: Олег ЗОЛОТО

Кого больше среди участниц культурного форума в Петербурге - блондинок или брюнеток? Фото: Олег ЗОЛОТО

Кого больше среди участниц культурного форума в Петербурге - блондинок или брюнеток?Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное, что всех их объединяет, это любовь к искусству и культуре Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное, что всех их объединяет, это любовь к искусству и культуреФото: Олег ЗОЛОТО

Культурный форум - это еще и место встречи единомышлеников Фото: Олег ЗОЛОТО

Культурный форум - это еще и место встречи единомышлениковФото: Олег ЗОЛОТО

Все по своему прекрасны и неповторимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все по своему прекрасны и неповторимы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Улыбнитесь, Вас фотографирует корреспондент "Комсомолки" Фото: Олег ЗОЛОТО

Улыбнитесь, Вас фотографирует корреспондент "Комсомолки"Фото: Олег ЗОЛОТО

Так уж повелось, что форумы в Петербурге, будь то экономический и культурный, – это еще и светское мероприятие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так уж повелось, что форумы в Петербурге, будь то экономический и культурный, – это еще и светское мероприятие.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге торжественно открылся Международный культурный форум-2019

Гостей мероприятия приветствовали вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор Северной столицы Александр Беглов (подробности)

Архитектор Владимир Шухов: На ремонт исторического центра Петербурга нужно полтриллиона рублей

На Культурном форуме художник Покрас Лампас, председатель Комитета по охране памятников истории Сергей Макаров и другие эксперты дискутировали о развитии города на Неве (подробности)

«Богомолов против Google»: Известный российский режиссер отчитал представителя зарубежной компании на Культурном форуме

Руководитель московского театра обвинил их в воспитании тоталитарного сообщества (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-глава МВД РФ: "Мы можем понизить уровень коррупции до «социально терпимого». Как было в СССР..."
Генерал армии Анатолий Куликов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Конституционного суда России о конфискации имущества у знакомых коррупционеров [аудио]
Архитектор Владимир Шухов: На ремонт исторического центра Петербурга нужно полтриллиона рублей
На Культурном форуме художник Покрас Лампас, председатель Комитета по охране памятников истории Сергей Макаров и другие эксперты дискутировали о развитии города на Неве
Новости 24
Петербургу присвоили почетный статус «Территория книги и чтения»
В Красносельском районе не могут пристроить кота Добрыню богатырских размеров
В Петербурге сдали проблемный дом, строившийся 19 лет на Гражданском проспекте
«Дайте ему уже гражданство»: Солист Rammstein «подрался» на Дворцовой под «Калинку»
В Пулково хотят увеличить число рейсов и направлений после отмены регулирования тарифов
В Ленобласти 12-летняя девочка родила от 37-летнего мигранта
На Невском проспекте в аварию попал пассажирский автобус
Для себя хочет расстрела: доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, настаивает на высшей мере наказания
Психически больной парень с адским смехом пугает жителей проспекта Просвещения
«Денег у него нет, семья почти отвернулась»: адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова рассказал о своем подзащитном
Адвокат историка-расчленителя Соколова подал апелляционную жалобу об изменении ему меры пресечения
Чем он хуже? Мединский сравнил доцента СПбГУ Соколова с «Джокером»
Полтонны поддельного масла, которым кормили стариков и инвалидов в интернате Петербурга, сожгут в печи
Все круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены с 14 по 20 ноября
Мединский высказался о китайских туристах, штурмующих Царское Село
Пропавшую девочку с фиолетовыми волосами три недели ищут в Петербурге
В Муринском парке подростки нашли полуистлевший труп, висевший на дереве несколько месяцев
В Петербурге пройдет футбольная акция в поддержку отборочного матча Евро 2020 между Россией и Бельгией
В Ленобласти показали «шикарный пылесос» для улиц за 10 миллионов рублей