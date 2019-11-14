Культурный и красивый: Подборка фото самых сексуальных участниц форума в Петербурге

Так уж повелось, что форумы в Петербурге, будь то экономический и культурный, – это не только место встречи экспертов в разных областях, но еще и светское мероприятие. Каждая участница думает о том, как она будет выглядеть. И не важно, предстоит ей выступать на сцене, работает она волонтером или просто пришла послушать лекцию. Все-таки встречают по одежке.

Фотокорреспонденты «Комсомолки», как знатные ценители женской красоты в дни проведения культурного форума невольно оглядывались вслед дамам. Ну как тут устоять? Каждая по своему прекрасна и неповторима. Но главное, что всех их объединяет, это любовь к искусству и культуре. Представляем вам подборку фотографий самых привлекательных и обаятельных участниц форума в Петербурге.

Каждая гостья Главного штаба думает о том, как она будет выглядетьФото: Олег ЗОЛОТО

Кого больше среди участниц культурного форума в Петербурге - блондинок или брюнеток?Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное, что всех их объединяет, это любовь к искусству и культуреФото: Олег ЗОЛОТО

Культурный форум - это еще и место встречи единомышлениковФото: Олег ЗОЛОТО

Все по своему прекрасны и неповторимы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Улыбнитесь, Вас фотографирует корреспондент "Комсомолки"Фото: Олег ЗОЛОТО

Так уж повелось, что форумы в Петербурге, будь то экономический и культурный, – это еще и светское мероприятие.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743720" frameborder="0"></iframe> В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

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