2019-11-14T22:58:10+03:00
Звезды

«Союзмультфильм» объявил о создании новых серий культового «Ну, погоди!»

Первую серию нового цикла легендарного мультфильма покажут в начале лета следующего года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Любимые герои вернутся сразу в 26 новых сериях. Фото: vk.com/soyuzmultfilmЛюбимые герои вернутся сразу в 26 новых сериях. Фото: vk.com/soyuzmultfilm
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«Союзмультфильм» объявил о создании новых серий культового «Ну, погоди!». Об этом стало известно 14 ноября во время Международного культурного форума в Петербурге. Председатель правления киностудии Юлиана Слащева поделилась, что легендарные заяц и волк вернутся на экраны уже летом следующего года.

- Это будет новый цикл историй про «Ну, погоди!». Всего в наших планах создать 26 серий с любимыми героями, - рассказала журналистам Юлиана Слащева на пресс-подходе перед концертом «50 лет любимым героям «Союзмультфильма».

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева обрадовала миллионы россиян новостью о возвращении культовых героев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева обрадовала миллионы россиян новостью о возвращении культовых героев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также представитель киностудии заявила, что они хотели бы проводить постоянные гастроли с живым исполнением песен из популярных советских мультфильмов. Но говорить о распространении мультяшного концерта пока преждевременно – сначала боссы студии посмотрят на реакцию зрителей на культурном форуме в Петербурге. Предварительно, аудитория в восторге, ведь услышать золотые хиты вроде «Колыбельной медведицы», «Голубого вагона» или «Расскажи, Снегурочка!» любо-дорого для сердца многих россиян.

- Идея проста – мы хотим, чтобы дети нового поколения столь же тепло полюбили эти мультфильмы, как любим их мы. Если запрос на концерты будет, то мы поедем с ними по самым разным регионам страны, - уточнила Слащева.

Концерт с популярными песнями из советских мультфильмов никого не оставил равнодушным. Фото: vk.com/soyuzmultfilm

Концерт с популярными песнями из советских мультфильмов никого не оставил равнодушным. Фото: vk.com/soyuzmultfilm

Напомним, что ранее «Союзмультфильм» перезапустил и сделал современнее «Простоквашино». В первом сезоне про жизнь Дяди Федора, Матроскина и Шарика вышло 22 серии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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