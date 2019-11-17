«Убил лошадь, потому что не смог ее подчинить»: Иностранцы рассказали, каким доцент Соколов был за пределами России

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко прогремело не только в России, но и заграницей. Доцента Олега Соколова, расчленившего свою студентку-любовницу, знали во Франции и в Испании. Там фанат Наполеона проводил свои исторические реконструкции и был за это награжден Орденом почетного легиона. Но вот французы, как оказалось, давно заметили за доцентом странное поведение. Они были хорошо знакомы с жестокостью историка и утверждают, что знали о его темной стороне.

- Я одновременно ошеломлен и в то же время нисколько не удивлен, - написал Royal Scot's Guard на французском форуме любителей эпохи Наполеона. - Я знаю о разрушениях, которые несет алкоголь. В моей семье были личные драмы. Я хорошо знал Олега в последние 20 лет. Это были поистине уникальные моменты с ним! Он в совершенстве знал жизнь армии, все солдатские песни. Но его чрезмерное употребление алкоголя часто портило концовки вечеринок. Иногда он даже три дня не спал и на следующий день падал с лошади. В Испании он был обвинен в убийстве лошади, которую ему одолжили, он не смог ее подчинить. Таким был Олег. Выдающийся историк, выдающийся почитатель императора, но с запятнанный репутацией изгоя. Я подозревал, что он когда-нибудь кончит в нищете или погибнет от выпивки. Как жаль, что так все закончилось...

Анастасия Ещенко была убита в квартире Соколова на набережной реки МойкаФото: СОЦСЕТИ

О жестоком обращении с лошадьми, как оказалось, во Франции и Испании знали хорошо. Но Олег Соколов сумел каким-то образом избежать наказания.

- Я тоже не удивилась случившемуся, - утверждает врач с ником Turos. - Я хорошо помню его поведение во время реконструкций в 2007 году. Его не интересовали ни мои знания, ни то, что на такой огромной территории должен быть врач. Только то, что я женщина и не должна выходить на поле боя. Я тоже видела, как он бил лошадь. И это для меня неприемлемо.

Олег Соколов был фанатом Наполеона

Французы сразу же вспомнили, что Соколов был награжден Орденом почетного легиона и потребовали лишить его титула.

- Друзья-реконструкторы называли его "сумасшедшим", злым, совершенно неуправляемым, особенно за пределами России, потому что там он остерегался власти, - поясняют французы на форуме. - Алкоголь и ревность старого человека. Его подруга прекрасна. Многие бы хотели ее спасти.

Олег Соколов, по словам иностранцев, убил лошадьФото: СОЦСЕТИ

Французы сравнили Олега Соколова с Джеком Потрошителем. И назвали его мерзким.

- У него было два аспекта характера: страстная и темная сторона, - вспоминают жители Франции. - Бесконечно прискорбно, что именно вторая взяла верх.

Теперь Олегу Соколову грозит до 15 лет колонии

Также на форуме привели рассказ близкого друга Олега Соколова Жан-Пьера, выступившего в местных СМИ:

- Олега был моим другом 30 лет, - пояснил Жан-Пьер. - Мы очень близки. Когда я узнал новость в субботу, я даже заплакал. Это меня огорчило, ведь Олег очень приятный человек. Никогда бы не подумал, что он способен на такое. Это удивительно. Но у него время от времени случались приступы безумия, когда он был на полях сражений. Он занимался историческими реконструкциями около двадцати лет. Однажды от его жестокости погибла лошадь. Думаю, он пил много алкоголя. Возможно, у него были проблемы со здоровьем в последнее время. Он был немного шизофреником.

Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО. Накануне в Краснодарском крае прошли похороны Анастасии Ещенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744195" frameborder="0"></iframe> Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

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