«Богатства» «доцента-расчленителя»: На реконструкциях Олег Соколов щеголял в мундире за 350 тысяч и размахивал антикварной саблей

Историк Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября застреливший и расчленивший свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, был не чужд красивой жизни. Он с удовольствием окружал себя вещами из Франции – причем не простыми, а с историей – а на полях реконструкторских сражений щеголял в мундире стоимостью 350 000 рублей и размахивал настоящей антикварной саблей.

УЧЕНЫЙ, ХУДОЖНИК, УБИЙЦА

По словам друзей Соколова, квартира на Мойке, где произошло убийство, напоминала музей – с картинами, антикварной мебелью и рыцарскими доспехами, выполненными в натуральную величину.

- Я точно помню, что у него был большой зал для приема гостей, а в этом зале - столик, кресло и диван, все старинное, французское, в стиле ампир, - отмечает историк-медиевист Андрей Куркин, долгое время работавший с Соколовым и не раз бывавший у него в гостях. – Но при этом я не скажу, что на все это тратились какие-то бешеные деньги. Все предметы интерьера Олег Валерьевич старался покупать непосредственно во Франции, а там это стоит на порядки дешевле.

Францией Олег Соколов был буквально одержим - на фото можно разглядеть игрушечных солдатиков и реплику знаменитой картины Жака-Луи Давида, изобразившего Наполеона Бонапарта верхом на вздыбленном коне. Фото: кадр оперативной съемки

Действительно, как выяснили корреспонденты «Комсомолки», во Франции антикварная мебель – удовольствие не такое уж и дорогое. Например, кресло начала XIX века – то есть, как раз наполеоновских времен – можно без проблем купить от 350 до двух тысяч евро. Или, в пересчете на наши деньги, от 25 до 150 тысяч рублей. Не «бросовая» сумма, конечно, но историк с мировым именем вполне может себе такое позволить – тем более что настоящего антиквариата у Соколова было немного.

- Еще у него висели картины, - продолжает Куркин. – Но, разумеется, копии, не оригиналы. Кстати, было среди них и полотно кисти самого Олега Валерьевича – «Офицер гвардейских егерей императорской гвардии, идущий в атаку». Оригинал в 1812 году написал французский художник Теодор Жерико. А Олег Валерьевич собственной рукой сделал копию – и, на мой взгляд, достаточно неплохую. Рыцарские доспехи – тоже новодел, конечно, не оригинальные.

«НАПОЛЕОН» ИДЕТ НА МОСКВУ

Отдельную нишу во «французской коллекции» Соколов занимали книги: сочинения мыслителей, культурных и политических деятелей наполеоновской эпохи. Однако, по свидетельствам коллег, большую из них часть Соколову незадолго до своей смерти в 2004 году передал его научный руководитель – доктор исторических наук Владимир Ревуненков.

Тем не менее в деньгах, опальный историк нужды не испытывал. А самый «хлебный» период его жизни пришелся на 2006-2008 год, когда Соколов тесно сотрудничал с крупным российским бизнесменом Виктором Батуриным.

Как отмечают люди из окружения Соколова, во время жизни в Москве он работал у бизнесмена Виктора Батурина "дилером исторических ценностей". Фото: СПбГУ

- Батурин был заядлым наполеонистом, - рассказал «КП» на условиях анонимности один из давних знакомых Соколова. – И пригласил к себе в Москву Соколова как одного из ведущих в России специалистов по этому направлению. Задача Олега Валерьевича заключалась в том, чтобы консультировать Батурина, который хотел собрать коллекцию предметов наполеоновской эпохи, и подбирать для него «артефакты» - элементы обмундирования, гравюры, картины и вооружение – на зарубежных аукционах.

В Москве Батурин снял Соколову квартиру на Кутузовском проспекте, в одном из самых престижных районов столицы. Кроме того, именно бизнесмен создал и финансировал ОВИОД – Общероссийское военно-историческое общественное движение, председателем которого являлся опальный историк – и фонд «Империя истории», занимающийся популяризацией истории. Там издавались тематические журналы, а также книги самого Соколова.

- Кроме того, Батурин пытался финансировать военно-исторические праздники, - продолжает источник «КП». – Причем с таким апломбом, что в бюджет мероприятия он официально закладывал один рубль, а все остальное давал лично от себя.

Для своего мундира Соколов отвел в квартире особое место. Фото: кадр оперативной съемки

ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА ПРОВОКАЦИЮ

В 2007 году такой подход привел к крупному скандалу. По словам нашего собеседника, Батурин подал заявку на проведение крупнейшего в России фестиваля реконструкторов-наполеонистов «День Бородина», который спонсировался государством.

Конкурс бизнесмен проиграл, а немногим позже Соколов устроил на фестивале демарш: забрал у ведущего микрофон и принялся громогласно обвинять чиновников, которые занимались организацией фестиваля, в коррупции. Преподаватель вел себя слишком буйно, и организаторам даже пришлось вызвать милицию, чтобы его утихомирить. Когда приехали люди в форме, ученый приказал своим друзьям по баталиям взять себя в кольцо и никого не подпускать. «Восстание» Соколова едва не привело к кровопролитию, но к счастью вскоре сам историк сменил гнев на милость и мероприятие продолжилось.

- Многие тогда говорили, что Соколовым двигал искренний порыв, что он действительно хотел обличить чиновников, которые якобы наживались на реконструкторах. – продолжает соратник Соколова. – В действительности же это был заказ от Батурина, и Соколов получил за свой демарш крупную сумму – по-моему, несколько сотен тысяч рублей. Он сам этого даже не скрывал и говорил, что если бы ему опять заплатили, он бы снова это сделал.

Стоит в квартире одиозного историка и непременный бюст Наполеона Бонапарта - к нему Олег Соколов, напомним, питал особые чувства. Фото: кадр оперативной съемки

«ШЕВАЛЬЕ» СОКОЛОВ

По словам знакомых Соколова, в быту он редко позволял себе чрезмерно большие траты. Зато в свой образ французского генерала и полководца вкладывался максимально. Далеко не все реконструкторы могут позволить себе выглядеть так же роскошно, как выглядел он. Первый мундир французского дивизионного генерала (в будущем – любимая роль одиозного преподавателя), по словам наших собеседников, он в 1996 году получил в подарок от шеф-редактора французского журнала «Tradition» Жана Луи Вийо. Вийо и Соколов в свое время были очень дружны: француз даже снимал для русского историка квартиру в Париже, когда тот приезжал по рабочим делам. Однако спустя несколько лет дружбе пришел конец: ни Соколов, ни Вийо разрыв своих отношений не комментировали, но француз несколько раз сухо замечал, что «этого человека для него больше не существует».

А вот рыцарские доспехи - новодел. Но тем не менее стоить такой комплект может от 200 тысяч рублей и выше. Фото: кадр оперативной съемки

- Потом, спустя несколько лет, у Соколова появился второй мундир, - рассказал «Комсомолке» еще один авний знакомый Соколова Владислав (имя изменено по желанию собеседника – прим.ред.) – Вещь невероятной красоты и детализации, в точности соответствующая историческому прототипу. Этот мундир Соколов специально заказывал себе во Франции.

Во Франции для мундира делалось шитье золочеными нитками, отливались пуговицы, собирались роскошные эполеты и золототканые ленты - галуны. Стоило все это великолепие, по оценке других реконструкторов, около пяти тысяч евро – или 350 с лишним тысяч рублей при том условии, что галуны были все-таки выполнены из простой латунной нити. Если же нить была золоченой или тем более золотой – стоимость комплекта можно смело увеличивать как минимум в два раза.

Мундир с золотым шитьем у Соколова уже второй. Первый 20 лет назад ему подарил коллега из Франции.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Помимо парадного был еще «гражданский» сюртук, редингот – костюм для верховой езды – и плащ с пелериной для холодного времени года, - отмечает Владислав. – Это все тоже шили во Франции, но там уже, конечно, не было такой богатой отделки.

К мундиру прилагалась сабля – и тоже не простая, а старинная, начала XIX века, с золоченой рукоятью. В России стоимость такой вещи начинается от 90 тысяч рублей. Однако наши собеседники допускают, что антикварное оружие Соколову за особые заслуги пожаловал лично Виктор Батурин.

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Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября 2019 года. Анастасию Ещенко - свою аспирантку и любовницу - Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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