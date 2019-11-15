Балерина Диана Вишнева стала послом Петербурга на Евро-2020

Санкт-Петербургский Международный культурный форум еще не завершился, а город уже готовится встречать участников и гостей другого грандиозного события. Летом 2020 года Северная столица примет Чемпионат Европы по футболу. Помимо матчей болельщиков ждет насыщенная культурная программа. В нее войдут театральные постановки, флешмобы и другие события.

Подробно разработать план под названием «Один континент - одна культура» предстоит комиссии, в которую вошли главные культурные деятели Петербурга. В их числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и ректор государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский.

Ольга Голодец рассказала о культурной программе ЕВРО-2020.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Отправной точкой в нашей программе должен стать сам Петербург. Это мировая культурная столица и мировой туристический центр, - отметила на презентации программы Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. - В прошлом году город посетили больше восьми миллионов туристов. Больше миллиона прибыли на чемпионат мира. В дни ЕВРО-2020 мы должны «подхватить» всех туристов и заинтересовать их. Нужно показать им нечто эксклюзивное, то, что они не могли бы увидеть в другое время. При этом нам нужно сделать праздник и для горожан — подарить им новые яркие форматы.

Также Голодец озвучила имена петербуржцев, которые войдут в состав команды послов чемпионата. Помимо дирижера Валерия Гергиева представлять город будут оперный певец Василий Герелло, а также лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков. Сегодня к мужской компании присоединилась прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Подробности о ЕВРО-2020 рассказали в рамках VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это совершенно уникальный артист и культурный деятель. То, как глубоко она понимает традиции искусства, как тонко чувствует и передает на сцене классику и как при этом смело ищет новые формы, экспериментирует, создает современные проекты, заслуживает невероятного уважения, - отметила вице-премьер РФ.

Напомним, ЕВРО-2020 пройдет городах Европы, в том числе в Петербурге, с 12 июня по 12 июля. Северная столица примет три матча группового этапа и одну игру 1/4 финала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743720" frameborder="0"></iframe> В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

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