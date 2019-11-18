Книги с автографом доцента СПбГУ Олега Соколова продают в сети за десятки тысяч рублей

Убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором признался ее любовник, а по совместительству доцент того же вуза Олег Соколов, для кого-то стало трагедией, а для других - возможностью заработать. Так, в сети стали активно продавать книги с подписями самого историка.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Убийство на Мойке. Как уголовщина стала политикой? 00:00 00:00

- Олег Соколов. «Битва трех императоров» с автографом автора, - пишет в объявлении на сайте «Авито» некая Ирина, попросившая за «реликвию» 22 тысячи рублей.

Книги Олега Соколова массово продают в сети. Фото: "Авито"

«Командиру морского экипажа на добрую память от автора» - гласит дарственная надпись на форзаце издания.

На две тысячи дороже оценена книга «Битва двух империй. 1805-1812», которая также на «добрую память» подписана некоему Евгению. Продает ее при этом пользователь с именем Петр Романов.

Дарственная надписть увеличивает стоимость книги до 20-25 тысяч рублей. Фото: "Авито"

Надо сказать, что тренд на продажу книг Олега Соколова задал вездесущий Александр Невзоров, избавившийся от дарственного издания историка в первые же дни после убийства. Книга «с дарственной надписью маньяка» ушла за 19,5 тысяч рублей.

Стоит сказать, что не такие кровожадные знаменистости ценятся гораздо меньше. Так, подписанная автобиография тренера «Зенита» Дика Адвокаата - единственного, с кем сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА, продается в сети всего за 980 рублей.

С другой стороны и правда, за что платить? Ведь футбольный наставник никого не расчленял и в Мойке останки не топил, а такая история стоит отдельных, «бешеных» денег .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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