«Его называли отморозком»: Студенты и выпускники СПбГУ откровенно рассказали о доценте Соколове

Жуткий случай с убийством 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко вот уже вторую неделю не сходит с экранов телевизоров и первых полос газет. Напомним: 9 ноября девушку застрелил из обреза ее бывший преподаватель и, по некоторым сведениям, "возлюбленный" - 63-летний кандидат исторических наук из того же вуза Олег Соколов. А после - расчленил тело убитой и попытался по частям утопить его в реке Мойке. И хотя времени прошло немало, в этой истории остается много белых пятен. И главное - личность самого "доцента-расчленителя", которого друзья называют "увлеченным и преданным своему делу человеком", а идейные противники - "маньяком и психом". Чтобы выяснить истину, мы отправились в Исторический институт СПбГУ и пообщались со студентами, многие из которых знали Соколова на протяжении нескольких лет.

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«ВАЛИЛ» ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ КРИТИКОВАЛИ НАПОЛЕОНА

На подходах к желтому зданию на Менделеевской линии, где располагается Институт истории СПбГУ, все будто бы спокойно. Никто не стоит с плакатами и не требует немедленно отправить руководство института в отставку, нигде не видно цветов или горящих свечек. Студенты обсуждают учебные дела, спешат на пару или в столовую. Вот только когда они узнают, что мы журналисты – тут же, не дожидаясь вопросов, вжимают головы в плечи и переходят на быстрый шаг. На вопросе о доценте Соколове «с глазу на глаз» не согласился ответить никто.

Жертвой Олега Соколова стала 24-летняя аспирантка и его возлюбленная Анастасия Ещенко. Фото: СПбГУ

Впрочем, чуть позже, уже в виртуальном пространстве, некоторые из учащихся стали более разговорчивыми и согласились рассказать, как одиозный историк вел себя на парах, как принимал экзамены, и какое мнение о нем сложилось в Институте. Все имена в материале изменены по желанию собеседников.

Во взглядах на Соколова-преподавателя респонденты «Комсомолки» разошлись кардинально.

- Когда я еще на этапе поступления расспрашивал людей про факультет, меня все предостерегали от встреч с ним, - рассказал Сергей, выпускник 2017-го года. – У него была крайне неоднозначная репутация. Многие характеризовали его как «отморозка», который существует чуть ли не сам по себе, и говорили, что писать под его надзором идут «мазохисты и самоубийцы».

В СПбГУ Соколов преподавал почти 20 лет - с 2000 по 2019 год.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам нашего собеседника, каждый из студентов, с которыми ему довелось общаться, Соколова воспринимал по-своему: кто-то отмечал чрезмерную эксцентричность, кто-то вспыльчивость, кто-то – «специфическую» манеру принимать экзамены.

- Мне рассказывали, как он начинал «валить» людей, которые критиковали Наполеона, - вспоминает Сергей. А однажды я слышал, что Соколов будто бы попросил девушек прийти к нему на очередной экзамен в коротких юбках. Но здесь уже сложно понять, что это – правда, байка или утрирование.

«ПРОСТЫЕ СТРАННОСТИ»

Иного мнения о Соколове придерживается выпускница Института истории СПбГУ 2018-го года Софья. По ее словам, опальный историк действительно отличался эксцентричностью – но большинство студентов воспринимали это как «простые странности» и «повышенная эмоциональность».

- Когда он что-то рассказывал, мог, например, вдруг начать кричать на французском, - вспоминает наша собеседница. – Это он так озвучивал чью-нибудь цитату. Причем не парой слов, а прямо-таки длинными фразами. А мы сидели и ничего не понимали. Даже как-то неловко было.

По версии Соколова, он убил девушку из-за того, что она ненавидела его детей. Однако подруги Ещенко говорят о том, что одиозный доцент сам запрещал ей с ними видеться.Фото: СОЦСЕТИ

При этом, отмечает Софья, никаких более серьезных неадекватных поступков за преподавателем ни она, ни ее сокурсники не замечали. А на лекции к Соколову не в последнюю очередь из-за его экспрессивной манеры рассказывать всегда было интересно ходить.

- Он мог прикрикнуть на опоздавшего студента, - продолжает выпускница. – Или не пустить его на пару. Но это ладно, что уж там. По поводу романов с молодыми студентками – да, такие слухи ходили, но без какой-то особой конкретики. Про то, что у него каждый год новая пассия, я лично никогда не слышала.

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ОНИ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА»

По словам студентки Исторического института Надежды, Соколова действительно многие не любили – но только из-за строгого подхода к приему экзаменов. А негативные отзывы оставляют те, кто когда-то получал от него тройку или отправлялся на пересдачу.

- Я довольно близко общалась с Олегом Валерьевичем из-за схожести научных интересов, - отмечает наша собеседница. – Ни разу не видела его неадекватным. Экспрессивным и увлеченным – да. Но неадекватным – никогда.

Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО - и пробудет там как минимум до 9 января.Фото: Артем КИЛЬКИН

Соколова Надежда описывает как «доброжелательного и милейшего человека», который здоровался в коридорах и всегда улыбался, на экзаменах неизменно был любезен и всегда с удовольствием отвечал на вопросы студентов.

Когда я с ним общалась вне лекции, он был обычным человеком, - продолжает девушка. - Ученым. Никаким не французским генералом. Как мне кажется, это был только образ, который он примерял во время реконструкции. А что касается романов – я знала только о его отношениях с Настей Ещенко. Насколько мне было известно, они были давно вместе. Я не держала свечку, но мне кажется, они любили друг друга. На истфаке есть преподы, которые липнут к каждой юбке – это ни разу не норма, но это есть. Соколов таким не был.

К слову, в самом Институте возле кафедры истории нового и новейшего времени уже появился стихийный «мемориал» в память об Анастасии: фотография и небольшой стол. Вот уже больше недели к нему несут цветы – в вазах и просто букеты. Кроме того, через саму кафедру в помощь семье девушки организовали сбор средств. Сам же Олег Соколов сейчас находится в «Крестах». Пока на карантине – затем до 9 января 2020 года «доцента-расчленителя» переведут в общую камеру, где он будет дожидаться суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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