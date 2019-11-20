«Это была показуха»: В общественной наблюдательной комиссии прокомментировали попытку самоубийства доцента Соколова

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов сегодня, 20 ноября, навестил в «Крестах» бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, полторы недели назад убившего и расчленившего свою аспиранту и любовницу Анастасию Ещенко. Помимо стандартных вопросов о жалобах и просьбах Холодов спросил одиозного историка о попытке самоубийства, которую тот якобы совершил в минувшую пятницу, 15 ноября. Тогда городские СМИ, напомним, писали, что во время следственного эксперимента на месте преступления Соколов попытался схватить один из своих антикварных кортиков и перерезать им себе горло, но был вовремя остановлен полицейскими.

В СИЗО Олег Соколов попал за убийство своей 24-летней аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко - девушку он застрелил, а после распилил труп на части и попытался утопить останки в реке Мойке. Фото: СПбГУ

- Он подтвердил мне, что такая попытка действительно была, - рассказывает Холодов. – Однако, на мой взгляд, это больше похоже либо на какой-то мгновенный, неосознанный импульс, либо на показуху и стремление привлечь к себе внимание.

По словам нашего собеседника, в СИЗО Соколов ведет себя вполне спокойно: соблюдает режим, не жалуется на питание и никаких суицидальных наклонностей не выказывает.

- Насколько я понимаю, он вполне осознает, что если у него будет попытка самоубийства в СИЗО, он уедет в психиатрическое отделение, и там у него будут несколько другие условия содержания, - отмечает Холодов. – Например, у него отберут очки и снимут дверь в туалете, чтобы обеспечить его же собственную безопасность.

Олег Соколов - крупный историк и один из основателей движения реконструкторов в России. Некоторые друзья и коллеги говорят, что он не умел отличать собственные фантазии на тему старинной Франции от реальности. Фото: скриншот видео YouTube

В «Крестах» Соколова, отмечает председатель ОКН, сразу, в обход карантина, определили в общую камеру – это было сделано для того, чтобы опальному историку не смогли навредить другие заключенные. Для него подобрали соседа с аналогичными «параметрами» - впервые судимого, судимого за убийство, примерно равного по возрасту. О том, что с ним сидит «тот самый» доцент Соколов, чье имя вот уже больше недели не сходит с экранов телевизоров и первых полос газет, этот человек, по словам Холодова, знает.

- Претензий у них друг к другу нет, - констатировал наш собеседник.

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Напомним: в ночь с 7 на 8 ноября Соколов в своей квартире застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки. А после - расчленил и попытался утопить останки в реке Мойке неподалеку от собственного дома. На суде опальный историк рыдал и бился головой о стенку, а также признался, что убил девушку из-за того, что она ненавидела его детей от предыдущих браков. Однако, по словам соседки Анастасии по общежитию, все было совсем не так - это Соколов запрещал девушке общаться со своими детьми.

Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО - и пробудет там как минимум до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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