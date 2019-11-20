Появилось видео, как доцент Соколов во время следственного эксперимента пытался покончить с собой
Убийство 24-летней студентки Анастасии Ещенко произошло почти две недели назад. Кровавая расправа, которую устроил доцент СПбГУ, шокировала весь мир. От историка и кавалера Ордена почетного легиона такого чудовищного преступления не ждал никто. Соколов застрелил свою любовницу из обреза винтовки, а затем и вовсе расчленил тело. Недавно следователи привезли историка обратно в квартиру на Набережной Мойки, где все и произошло, чтобы доцент наглядно показал, как совершал убийство.
Олега Соколова привезли в окружении полицейских и следователей. Доцент на следственные действия приехал в бронежилете и каске. Как объяснил адвокат, это нужно было, чтобы защитить Соколова от разгневанных горожан. Но Олег Соколов даже под арестом не перестает удивлять своими выходками.
Мать убитой девушки - подполковник МВДФото: СОЦСЕТИ
Во время перерыва в следственном эксперименте, по словам адвоката, Олег Соколов якобы попытался покончить с собой. Он бросился к столу с оружием.
- Его вовремя остановили полицейские, которые быстро среагировали, - объяснял ранее адвокат Соколова Александр Почуев.
Теперь же появилось видео следственного эксперимента, которое опубликовали "Невские новости". На снятых силовиками кадрах видно, как доцент, пользуясь случаем, бросился к столу с оружием. Но полицейские сразу же его остановили.
Настю Ещенко застрелили в квартире на МойкеФото: СОЦСЕТИ
- Вы не будете такое больше повторять? - спрашивают силовики, остановив доцента.
- Нет, - тяжело вздыхает Соколов.
Правда, многие считают, что такое поведение могло быть лишь представлением, которое разыграл Соколов. К такому выводу пришли психиатр и общественник, посещавший Соколова в СИЗО.
Появилось видео попытки самоубийства доцента Олега Соколова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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