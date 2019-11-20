Появилось видео, как доцент Соколов во время следственного эксперимента пытался покончить с собой

Убийство 24-летней студентки Анастасии Ещенко произошло почти две недели назад. Кровавая расправа, которую устроил доцент СПбГУ, шокировала весь мир. От историка и кавалера Ордена почетного легиона такого чудовищного преступления не ждал никто. Соколов застрелил свою любовницу из обреза винтовки, а затем и вовсе расчленил тело. Недавно следователи привезли историка обратно в квартиру на Набережной Мойки, где все и произошло, чтобы доцент наглядно показал, как совершал убийство.

Олега Соколова привезли в окружении полицейских и следователей. Доцент на следственные действия приехал в бронежилете и каске. Как объяснил адвокат, это нужно было, чтобы защитить Соколова от разгневанных горожан. Но Олег Соколов даже под арестом не перестает удивлять своими выходками.

Мать убитой девушки - подполковник МВДФото: СОЦСЕТИ

Во время перерыва в следственном эксперименте, по словам адвоката, Олег Соколов якобы попытался покончить с собой. Он бросился к столу с оружием.

- Его вовремя остановили полицейские, которые быстро среагировали, - объяснял ранее адвокат Соколова Александр Почуев.

Теперь же появилось видео следственного эксперимента, которое опубликовали "Невские новости". На снятых силовиками кадрах видно, как доцент, пользуясь случаем, бросился к столу с оружием. Но полицейские сразу же его остановили.

Настю Ещенко застрелили в квартире на МойкеФото: СОЦСЕТИ

- Вы не будете такое больше повторять? - спрашивают силовики, остановив доцента.

- Нет, - тяжело вздыхает Соколов.

Правда, многие считают, что такое поведение могло быть лишь представлением, которое разыграл Соколов. К такому выводу пришли психиатр и общественник, посещавший Соколова в СИЗО.

Появилось видео попытки самоубийства доцента Олега Соколова.

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