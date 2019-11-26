«Это дело войдет в историю»: Дом доцента Соколова на Мойке включили в экскурсионный маршрут

Историк Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября жестоко убивший и расчленивший свою молодую любовницу Анастасию Ещенко, не стал вторым Наполеоном, но зато, кажется, стяжал себе славу нового Раскольникова. По крайней мере, так считают авторы проекта «Кровавый Петербург», включившие дом Соколова в маршрут экскурсии по местам самых загадочных и резонансных преступлений Северной столицы.

- Мы с самого начала готовили проект, посвященный жестоким преступлениям, которые были связаны с какими-то неординарными личностями, с тайнами, и вызвали большое общественное волнение, - рассказал «Комсомолке» один из составителей маршрута экскурсовод Михаил Уваров. – И в итоге решили, что дело Олега Соколова – как раз из таких. Да, оно современное, но я думаю, что оно войдет в историю как настоящее «петербургское убийство». Вселенная намекает, чтобы мы сделали этот маршрут уже сейчас, подумали мы.

Дом Олега Соколова включили в экскурсионный маршрут наряду с местом убийства Распутина и квартирой Сергея Есенина.Фото: Олег ЗОЛОТО

У «доцента-расчленителя» подобралась достойная «компания»: кроме него, в «культурную программу» вошел рассказ о покушении на Григория Распутина, загадочной гибели Сергея Есенина, преступлениях Раскольникова, убийстве богатого аристократа поэтом Серебряного века Георгием Ивановым и так далее.

Путешествие по «изнанке» Северной столицы состоялось 24 ноября. Увы, но ни громкие истории прошлого, но кровавые зверства современности большого интереса у петербуржцев не вызвали: на экскурсию явилось всего десять человек, включая друзей и знакомых самих авторов.

- Когда мы только анонсировали «Кровавый Петербург», общественность на это, можно сказать, возбудилась, - отмечает Уваров. – Были те, кто хотели прийти на экскурсию просто потому, что их заинтересовала тема. Были те, кого привлекла именно история Соколова. Кто-то писал нам, что надо бы повременить, потому что еще толком ничего не понятно. Наконец, были те, кто посчитал, что это неэтично – но, честно вам скажу, это были конкуренты.

Большого интереса у публики история не вызвала - на первую (и пока последнюю) экскурсию пришло всего около десяти человек. Фото: Анастасия Сальникова

Авторы проекта утверждают: делать себе рекламу на громкой истории они не хотели, а для того, чтобы корректно представить публике историю убийства Анастасии Ещенко, провели собственное «расследование»: изучили публикации в СМИ и пообщались лично с друзьями, коллегами и идейными противниками Олега Соколова.

Стоимость экскурсии составила 700 рублей. Повторять ее на регулярной основе господа энтузиасты не планируют. Но могут сделать исключение «по индивидуальному запросу» - правда, это уже будет дороже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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