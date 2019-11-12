«Называл ее Изабель»: Вскрылись подробности странных отношений 63-летнего доцента Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко

История о зверском убийстве ученым Олегом Соколовым 24-летней Анастасии Ещенко с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Коллега Соколова, историк Андрей Куркин, рассказал «Комсомолке» в Петербурге» неизвестные прежде подробности отношений 63-летнего доцента СПбГУ и его «любимой» аспирантки.

- Олега Валерьевича я знаю, наверное, последние лет 15, - признается наш собеседник. – Мы с ним достаточно часто встречались, беседовали. Я был у него в гостях. Скажу, что человек он, конечно, непростой. Но при этом – очень обаятельный. Мне всегда было легко с ним общаться.

Четыре года назад, вспоминает Куркин, во время очередного визита к Соколову он познакомился с Анастасией Ещенко.

По словам нашего собеседника, складывалось впечатление, что девушка искренне влюблена в своего будущего убийцу. Фото: Соцсети

- Он представил ее мне как свою знакомую, - продолжает историк. – Но, насколько я понимаю, на тот момент они уже жили в гражданском браке.

Соколов, по словам Куркина, звал свою «возлюбленную» Изабель.

- Он подарил мне свою книгу – «Испанская война и тайна тамплиеров», - рассказывает Андрей Владимирович. – Исторический роман. Рассказывал, что вывел там Настю в образе главной героини – испанской девушки по имени Инесса. А себя – в образе главного героя, блестящего французского офицера.

Олега Соколова близкие друзья и коллеги считали «человеком, родившимся на в свою эпоху». Фото: скриншот видео YouTube

Историк вспоминает: в одну из встреч Соколов обратился к нему с неожиданной просьбой.

- Он сказал: «Андрей Владимирович, если можно, мне было бы приятно, если вы будете называть меня «Сир», - рассказывает Куркин. – Я даже не придал этому значения. Понимаете, эти чрезмерности, эту его, пожалуй, слишком глубокую погруженность в свой предмет мы воспринимали просто как маленькие слабости большого человека. Хотя действительно – на мой взгляд, он не умел дистанцироваться. Все-таки нужно уметь смотреть на вещи холодным взглядом историка. Он же производил впечатление человека, родившегося не в свою эпоху.

Точно так же – «Сир» - обращалась к Соколову на людях и Анастасия. Наш собеседник признается: он не помнит, чтобы девушка когда бы то ни было называла своего одиозного поклонника по имени.

Олег Соколов и Настя Ещенко часто принимали участие в костюмированных балах, где преподаватель выступал в качестве распорядителя. Фото: СПбГУ

- Но тем не менее у меня всякий раз, когда я их видел, складывалось впечатление, что они живут душа в душу, - признается Куркин. – Они были полны планов. Соколов хотел писать монографию по истории войн, звонил мне, консультировался по Средним векам. Никто и подумать не мог, что все вот так обернется.

Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября. Молодую любовницу Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

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