2019-11-12T20:28:00+03:00
Происшествия

«Называл ее Изабель»: Вскрылись подробности странных отношений 63-летнего доцента Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко

Одиозный историк из СПбГУ застрелил свою молодую любовницу из обреза, а тело расчленил и пытался утопить в Мойке
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Олег Соколов называл свою любимую аспирантку Изабель и вывел ее в образе главной героини одной из своих книг. Фото: СПбГУОлег Соколов называл свою любимую аспирантку Изабель и вывел ее в образе главной героини одной из своих книг. Фото: СПбГУ
Изменить размер текста:

История о зверском убийстве ученым Олегом Соколовым 24-летней Анастасии Ещенко с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Коллега Соколова, историк Андрей Куркин, рассказал «Комсомолке» в Петербурге» неизвестные прежде подробности отношений 63-летнего доцента СПбГУ и его «любимой» аспирантки.

- Олега Валерьевича я знаю, наверное, последние лет 15, - признается наш собеседник. – Мы с ним достаточно часто встречались, беседовали. Я был у него в гостях. Скажу, что человек он, конечно, непростой. Но при этом – очень обаятельный. Мне всегда было легко с ним общаться.

Четыре года назад, вспоминает Куркин, во время очередного визита к Соколову он познакомился с Анастасией Ещенко.

По словам нашего собеседника, складывалось впечатление, что девушка искренне влюблена в своего будущего убийцу. Фото: Соцсети

По словам нашего собеседника, складывалось впечатление, что девушка искренне влюблена в своего будущего убийцу. Фото: Соцсети

- Он представил ее мне как свою знакомую, - продолжает историк. – Но, насколько я понимаю, на тот момент они уже жили в гражданском браке.

Соколов, по словам Куркина, звал свою «возлюбленную» Изабель.

- Он подарил мне свою книгу – «Испанская война и тайна тамплиеров», - рассказывает Андрей Владимирович. – Исторический роман. Рассказывал, что вывел там Настю в образе главной героини – испанской девушки по имени Инесса. А себя – в образе главного героя, блестящего французского офицера.

Олега Соколова близкие друзья и коллеги считали «человеком, родившимся на в свою эпоху». Фото: скриншот видео YouTube

Олега Соколова близкие друзья и коллеги считали «человеком, родившимся на в свою эпоху». Фото: скриншот видео YouTube

Историк вспоминает: в одну из встреч Соколов обратился к нему с неожиданной просьбой.

- Он сказал: «Андрей Владимирович, если можно, мне было бы приятно, если вы будете называть меня «Сир», - рассказывает Куркин. – Я даже не придал этому значения. Понимаете, эти чрезмерности, эту его, пожалуй, слишком глубокую погруженность в свой предмет мы воспринимали просто как маленькие слабости большого человека. Хотя действительно – на мой взгляд, он не умел дистанцироваться. Все-таки нужно уметь смотреть на вещи холодным взглядом историка. Он же производил впечатление человека, родившегося не в свою эпоху.

Точно так же – «Сир» - обращалась к Соколову на людях и Анастасия. Наш собеседник признается: он не помнит, чтобы девушка когда бы то ни было называла своего одиозного поклонника по имени.

Олег Соколов и Настя Ещенко часто принимали участие в костюмированных балах, где преподаватель выступал в качестве распорядителя. Фото: СПбГУ

Олег Соколов и Настя Ещенко часто принимали участие в костюмированных балах, где преподаватель выступал в качестве распорядителя. Фото: СПбГУ

- Но тем не менее у меня всякий раз, когда я их видел, складывалось впечатление, что они живут душа в душу, - признается Куркин. – Они были полны планов. Соколов хотел писать монографию по истории войн, звонил мне, консультировался по Средним векам. Никто и подумать не мог, что все вот так обернется.

Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября. Молодую любовницу Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Можно, чтобы мне повезло»: доцент СПбГУ Олег Соколов попросил камеру в «Крестах» с телевизором, а также очки и книги

На условия содержания обвиняемого в убийстве историка, пожаловался его адвокат (подробности)

«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии

Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы (подробности)

Преподаватель СПбГУ расчленил студентку-любовницу и пытался утопить останки в Мойке

Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки (подробности)

«Мы любили друг друга, но она превратилась в ведьму»: Преподаватель СПбГУ рассказал, почему убил свою любовницу-аспирантку

Знаменитый историк в суде заявил, что в последнее время у них с возлюбленной часто случались ссоры (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии, его арестовали до 8 января 2020 (подробности)

«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачом

Девушка влюбилась в своего учителя на первой же лекции. Вместе они летали в романтическое путешествие в Париж (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу
В Советском районном суде Самары сегодня начали рассматривать дело «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, который требует освободить его из «Черного дельфина» [ВИДЕО]
«Он был совершенно спокоен»: На следующий день после убийства студентки доцент Соколов договаривался об интервью в Институте истории
Человек, который звонил преподавателю СПбГУ в пятницу, 8 ноября, утверждает - в голосе доцента-расчленителя не было ни капли волнения или страха
«Он был совершенно спокоен»: На следующий день после убийства студентки доцент Соколов договаривался об интервью в Институте истории
Человек, который звонил преподавателю СПбГУ в пятницу, 8 ноября, утверждает - в голосе доцента-расчленителя не было ни капли волнения или страха
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
Новости 24
Водитель внедорожника протаранил «Чижика» на проспекте Косыгина и показывал средний палец всем недовольным
Петербуржцам предлагают дополнить концепцию будущего арт-парка «Тучков буян»
Бездомным разрешат помыться в душевом пункте на набережной Обводного канала
Петербург поборется с узбекским городом за право стать столицей «Тотального диктанта-2020»
Реконструкцией СКК «Петербургский» может заняться известный архитектор из Москвы
Петербуржцы устроили пышные поминки бару «Винный шкаф» на Рубинштейна
Жители Луги сняли на фото загадочный синий туман
В Петербурге снесли восемь незаконных автостоянок
В день матча Россия-Бельгия в Петербурге перекроют дороги
Нового года не будет: Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов
Сквер «Осенний марафон» могут создать на Васильевском острове уже через год
Граната, висящая на столбе, напугала жителей Приморского района Петербурга
Двух енотов спасли из контактного зоопарка в Московском районе Петербурга
На Культурном форуме представят культурную программу ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, чем и где кормить зимой синиц и снегирей
В сети появилась схема проекта Полюстровского радиуса петербургского метро
В Петербурге умер заслуженный тренер РСФСР по боксу Николай Исаев