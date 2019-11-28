Бюджет-2020: Петербург потратится на здоровье и социалку, но сэкономит на культуре и образовании

Парламент Петербурга принял в целом законопроект «О бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы». Документ, рожденный в Смольном и прошедший три чтения в ЗакСе, за последние два месяца изменялся не раз. В последней редакции за него проголосовало 39 депутатов, пятеро были против, а один человек голосовать не стал. Теперь дело за губернатором, который должен подписать его – или воспользоваться правом вето – 10 декабря.

В следующем году город намерен заработать 675 миллиардов рублей и потратить 727,7 миллиарда. Дефицит – разрыв между доходами и расходами – составит 52,8 миллиарда рублей, это на 1,7 миллиарда меньше, чем планировалось на 2020 год в предыдущем бюджете, но на 14,2 миллиарда больше, чем дефицит этого года.

«Комсомолка» изучила актуальную версию бюджета на 2020-ый и почерпнула много интересных цифр.

ЗДОРОВЬЕ: 100,4 млрд руб.

Здравоохранение в числе самых расходных статей городского бюджета.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

14,7 млрд – на субсидии и содержание больниц и клиник.

9,3 млрд – на бесплатные медикаменты и лечебные продукты питания для льготников.

2 млрд – субсидии поликлиникам, амбулаториям и диагностическим центрам.

1,6 млрд – субсидии санаториям для детей и подростков.

1,3 млрд – на капремонт учреждений здравоохранения.

СОЦИАЛКА: 71 млрд руб.

На помощь пенсионерам направляют больше девять миллиардов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

10,3 млрд – на помощь льготникам в оплате жилья и «коммуналки».

9,2 млрд – на соцподдержку пенсионеров и петербуржцев пенсионного возраста, региональные доплаты к пенсии.

8,7 млрд – на соцподдержку семей с детьми и пособия на ребенка.

5,2 млрд – на оплату ЖКУ льготникам.

4,4 млрд – субсидии домам-интернатам для престарелых и инвалидов.

ТРАНСПОРТ: 66,6 млрд руб.

Львиная доля транспортных расходов уходит на подземку.Фото: Олег ЗОЛОТО

25,1 млрд – субсидия метро на перевозки и увеличение уставного фонда.

11,2 млрд – на работу городского наземного транспорта.

10,9 млрд – субсидии автобусным перевозчикам.

10 млрд – субсидия электротранспорту.

2,2 млрд – субсидия пригородным электричкам.

ДОРОГИ: 44,6 млрд руб.

Семь миллиардов отложили на починку дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН

25,8 млрд – на объекты из адресно-инвестиционной программы.

7 млрд – на ремонт автомобильных дорог.

3 млрд – субсидия на мосты (работа «Мостотреста»).

1,3 млрд – на капремонт дорог.

1 млрд – на новые остановки.

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ: 35 млрд руб.

Новые садики открывают и в рамках государственно-частных партнерств.Фото: Артем КИЛЬКИН

7,8 млрд – на две школы и три детских садика в Шушарах (в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве).

5,1 млрд – инвестиции в ЗСД.

1,2 млрд – инвестиции в «ИТМО Хайпарк».

СТРОИТЕЛЬСТВО: 28,6 млрд руб.

Больше всего средств потратят на строительство школ и поликлиник.Фото: Артем КИЛЬКИН

9,5 млрд – на объекты образования.

8,8 млрд – на объекты здравоохранения.

1,8 млрд – на объекты физкультуры и спорта.

1,5 млрд – на объекты культуры.

1,2 млрд – на «доступное жилье».

1,1 млрд – на социальные объекты.

ЖИЛЬЕ: 28,4 млрд руб.

Одна из главных статей расходов – строительство «доступного жилья».Фото: Анастасия ОСИПОВА

12,7 млрд – субсидии теплоснабжающим организациям.

3,1 млрд – на расселение коммуналок.

2 млрд – на выплаты или строительство жилья для многодетных.

1,6 млрд – на «доступное жилье» для молодежи.

ЭНЕРГЕТИКА: 22,7 млрд руб.

Субсидии дают ресурсникам возможность работать по невысоким тарифам.Фото: Олег ЗОЛОТО

9,4 млрд – на развитие и работу водопровода, канализации и очистки сточных вод.

4,2 млрд – на развитие и работу систем отопления.

3,7 млрд – субсидия на уличное освещение (работа «Ленсвета»).

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 22,4 млрд руб.

По затратам зелень на втором месте, сразу после дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН

11,6 млрд – на содержание дорог.

2,6 млрд – на содержание и ремонт зеленых насаждений.

КУЛЬТУРА: 18,1 млрд руб.

Музеи и выставочные залы тоже нуждаются в субсидиях.Фото: Артем КИЛЬКИН

5,4 млрд – субсидии театрам и концертным организациям.

2,8 млрд – субсидии образовательным учреждениям в сфере культуры.

2,2 млрд – субсидии музеям и выставочным залам.

ОБРАЗОВАНИЕ: 17,3 млрд руб.

Школы поддержат 1,5 миллиарда рублей.Фото: Борис КУДРЯВОВ

6,2 млрд – субсидии профессиональным образовательным организациям.

2,2 млрд – субсидии учреждениям дополнительного образования детей.

1,5 млрд – субсидии школам.

1,3 млрд – на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи.

ДЕНЬГИ – РАЙОНАМ:

Приморский – 18,3 млрд руб.,

Невский – 16,8,

Выборгский – 16,7,

Калининский – 15,4,

Красносельский – 14,2,

Красногвардейский – 13,4,

Фрунзенский – 13,3,

Кировский – 11,9,

Московский – 11,4,

Пушкинский – 9,7,

Колпинский – 9,3,

Центральный – 9,2,

Василеостровский – 7,8,

Адмиралтейский – 7,6,

Петроградский – 7,1,

Курортный – 6,3,

Петродворцовый – 6,1,

Кронштадтский – 2,7.

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На содержание губернатора Петербурга выделят 3,7 миллиона рублей.

Председатель ЗакСа обойдется городской казне чуть дешевле, в 3,6 миллиона рублей.

КСТАТИ:

Самый «дорогой» омбудсмен – Уполномоченный по правам человека: на его содержание в следующем году выделят 85 миллионов рублей. На втором месте – детский омбудсмен с его 52 миллионами. Замыкает правозащитную тройку бизнес-омбудсмен, которому подготовили 43 миллиона рублей.

ТОП-3 САМЫХ МАЛОЗАТРАТНЫХ ВЕДОМСТВ:

1. Комитет финансового контроля – 103 млн руб.

2. Комитет по делам Арктики – 149 млн руб. (107 из них – на содержание комитета).

3. Комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике – 187 млн руб.

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