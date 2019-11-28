Бюджет-2020: Петербург потратится на здоровье и социалку, но сэкономит на культуре и образовании
Парламент Петербурга принял в целом законопроект «О бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы». Документ, рожденный в Смольном и прошедший три чтения в ЗакСе, за последние два месяца изменялся не раз. В последней редакции за него проголосовало 39 депутатов, пятеро были против, а один человек голосовать не стал. Теперь дело за губернатором, который должен подписать его – или воспользоваться правом вето – 10 декабря.
В следующем году город намерен заработать 675 миллиардов рублей и потратить 727,7 миллиарда. Дефицит – разрыв между доходами и расходами – составит 52,8 миллиарда рублей, это на 1,7 миллиарда меньше, чем планировалось на 2020 год в предыдущем бюджете, но на 14,2 миллиарда больше, чем дефицит этого года.
«Комсомолка» изучила актуальную версию бюджета на 2020-ый и почерпнула много интересных цифр.
ЗДОРОВЬЕ: 100,4 млрд руб.
Здравоохранение в числе самых расходных статей городского бюджета.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
14,7 млрд – на субсидии и содержание больниц и клиник.
9,3 млрд – на бесплатные медикаменты и лечебные продукты питания для льготников.
2 млрд – субсидии поликлиникам, амбулаториям и диагностическим центрам.
1,6 млрд – субсидии санаториям для детей и подростков.
1,3 млрд – на капремонт учреждений здравоохранения.
СОЦИАЛКА: 71 млрд руб.
На помощь пенсионерам направляют больше девять миллиардов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
10,3 млрд – на помощь льготникам в оплате жилья и «коммуналки».
9,2 млрд – на соцподдержку пенсионеров и петербуржцев пенсионного возраста, региональные доплаты к пенсии.
8,7 млрд – на соцподдержку семей с детьми и пособия на ребенка.
5,2 млрд – на оплату ЖКУ льготникам.
4,4 млрд – субсидии домам-интернатам для престарелых и инвалидов.
ТРАНСПОРТ: 66,6 млрд руб.
Львиная доля транспортных расходов уходит на подземку.Фото: Олег ЗОЛОТО
25,1 млрд – субсидия метро на перевозки и увеличение уставного фонда.
11,2 млрд – на работу городского наземного транспорта.
10,9 млрд – субсидии автобусным перевозчикам.
10 млрд – субсидия электротранспорту.
2,2 млрд – субсидия пригородным электричкам.
ДОРОГИ: 44,6 млрд руб.
Семь миллиардов отложили на починку дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН
25,8 млрд – на объекты из адресно-инвестиционной программы.
7 млрд – на ремонт автомобильных дорог.
3 млрд – субсидия на мосты (работа «Мостотреста»).
1,3 млрд – на капремонт дорог.
1 млрд – на новые остановки.
НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ: 35 млрд руб.
Новые садики открывают и в рамках государственно-частных партнерств.Фото: Артем КИЛЬКИН
7,8 млрд – на две школы и три детских садика в Шушарах (в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве).
5,1 млрд – инвестиции в ЗСД.
1,2 млрд – инвестиции в «ИТМО Хайпарк».
СТРОИТЕЛЬСТВО: 28,6 млрд руб.
Больше всего средств потратят на строительство школ и поликлиник.Фото: Артем КИЛЬКИН
9,5 млрд – на объекты образования.
8,8 млрд – на объекты здравоохранения.
1,8 млрд – на объекты физкультуры и спорта.
1,5 млрд – на объекты культуры.
1,2 млрд – на «доступное жилье».
1,1 млрд – на социальные объекты.
ЖИЛЬЕ: 28,4 млрд руб.
Одна из главных статей расходов – строительство «доступного жилья».Фото: Анастасия ОСИПОВА
12,7 млрд – субсидии теплоснабжающим организациям.
3,1 млрд – на расселение коммуналок.
2 млрд – на выплаты или строительство жилья для многодетных.
1,6 млрд – на «доступное жилье» для молодежи.
ЭНЕРГЕТИКА: 22,7 млрд руб.
Субсидии дают ресурсникам возможность работать по невысоким тарифам.Фото: Олег ЗОЛОТО
9,4 млрд – на развитие и работу водопровода, канализации и очистки сточных вод.
4,2 млрд – на развитие и работу систем отопления.
3,7 млрд – субсидия на уличное освещение (работа «Ленсвета»).
БЛАГОУСТРОЙСТВО: 22,4 млрд руб.
По затратам зелень на втором месте, сразу после дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН
11,6 млрд – на содержание дорог.
2,6 млрд – на содержание и ремонт зеленых насаждений.
КУЛЬТУРА: 18,1 млрд руб.
Музеи и выставочные залы тоже нуждаются в субсидиях.Фото: Артем КИЛЬКИН
5,4 млрд – субсидии театрам и концертным организациям.
2,8 млрд – субсидии образовательным учреждениям в сфере культуры.
2,2 млрд – субсидии музеям и выставочным залам.
ОБРАЗОВАНИЕ: 17,3 млрд руб.
Школы поддержат 1,5 миллиарда рублей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
6,2 млрд – субсидии профессиональным образовательным организациям.
2,2 млрд – субсидии учреждениям дополнительного образования детей.
1,5 млрд – субсидии школам.
1,3 млрд – на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи.
ДЕНЬГИ – РАЙОНАМ:
Приморский – 18,3 млрд руб.,
Невский – 16,8,
Выборгский – 16,7,
Калининский – 15,4,
Красносельский – 14,2,
Красногвардейский – 13,4,
Фрунзенский – 13,3,
Кировский – 11,9,
Московский – 11,4,
Пушкинский – 9,7,
Колпинский – 9,3,
Центральный – 9,2,
Василеостровский – 7,8,
Адмиралтейский – 7,6,
Петроградский – 7,1,
Курортный – 6,3,
Петродворцовый – 6,1,
Кронштадтский – 2,7.
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Председатель ЗакСа обойдется городской казне чуть дешевле, в 3,6 миллиона рублей.
КСТАТИ:
Самый «дорогой» омбудсмен – Уполномоченный по правам человека: на его содержание в следующем году выделят 85 миллионов рублей. На втором месте – детский омбудсмен с его 52 миллионами. Замыкает правозащитную тройку бизнес-омбудсмен, которому подготовили 43 миллиона рублей.
ТОП-3 САМЫХ МАЛОЗАТРАТНЫХ ВЕДОМСТВ:
1. Комитет финансового контроля – 103 млн руб.
2. Комитет по делам Арктики – 149 млн руб. (107 из них – на содержание комитета).
3. Комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике – 187 млн руб.
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