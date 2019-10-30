«Водоканал» выяснил, чем именно пахло в Купчино, жителей которого терроризировали едкие зловония

«Водоканал» подвел итоги расследования о едком запахе, который терроризировал весь Фрунзенский район. Напомним, ранее местные жители повсеместно жаловались на «аромат», похожий на газ или бензин. Его ощущали не только в квартирах, но и в социальных учреждениях. Петербуржцы всерьез опасались за свою жизнь.

Ранее источник запаха круглосуточно искали все необходимые службы. Фото: vk.com/kupchino_city

Источник запаха искали все необходимые службы в составе полиции, жилищных организаций, ГУП «Водоканал», Роспотребнадзора, МЧС и ГУП «Экострой» Позже вонь распространилась и на Кировский район. Хорошо, что именно там бдительный сотрудник «Водоканала» поймал с поличным двух злоумышленников, сливавших в канализацию неизвестные химикаты. Это значительно прояснило ситуацию.

- В итоге в пахучей смеси нашли преимущественно гексены, ацетон и другие вещества, которые характерны для производства косметики. По общим результатам лабораторных исследований, этот химический коктейль серьезную угрозу для человека не представляет. Разве что запах мог вызвать у некоторых жителей аллергические реакции, - поделились результатами расследования в «Водоканале».

Эксперты отмечают, что злоумышленники сливали химикаты порциями на разных адресах. Однако когда из-за едкого запаха появился резонанс в СМИ, то они испугались и быстренько прикрыли «лавочку».

Напомним, ранее Роспотребнадзор поспешил успокоить жителей Купчино и ближайших районов Петербурга, заверив, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает нормы.