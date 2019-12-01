Аршавин об итогах жеребьевки Евро-2020: «С удовольствием ждем в Петербурге наших соседей финнов»

30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка Евро-2020. На ней сборная России по футболу наконец-то узнала своего последнего соперника – им стала команда Финляндии. Напомним, также в группе B с нашей сборной сыграют Бельгия и Дания. В целом, весь турнир примут сразу 12 стран. Петербургу выпала честь провести три матча группового этапа и один четвертьфинал чемпионата Европы.

Исход жребия решил Андрей Аршавин – именно он сразу же отсеял Уэльс в другую группу и автоматически определил к нам финнов. Сам именитый игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» признался, что немного волновался на церемонии.

- Для меня это в новинку. Эта большая привилегия - быть с такими великими футболистами со всей Европы на одной сцене, - цитирует Аршавина пресс-служба Смольного.

Андрей Аршавин присутствовал на церемонии жеребьевки со своим сыном. Фото: twitter.com/euro2020spb

По словам экс-полузащитника, получить финнов в группу – большая удача. Тем более, что два остальных соперника были известны заранее, а они явно сильнее сборной Финляндии.

- Финны – новички турнира. Нам их выиграть точно по силам. У них разве что выделяется нападающий Пукки из английского Норвича, он сейчас много забивает. А так – будущий приезд болельщиков из Финляндии в Петербург оцениваю крайне позитивно. Мы любим наших соседей и ждем их. Думаю, и тренер и вся делегация наша довольны результатами, - считает Аршавин.

Главные тренеры всех команд группы B. Фото: twitter.com/euro2020spb

На церемонии жеребьевки присутствовали и представители Смольного. До ее начала вице-губернатор Владимир Кириллов встретился с президентом УЕФА Александером Чиферином, который дал высокую оценку уровню подготовки Петербурга к чемпионату. В этом он убедился лично, посетив матч Лиги чемпионов «Зенит» - «Лион» в минувшую среду.

Городские власти отметили, что соперничество с ближайшими соседями финнами не только гарантирует интересный футбол, но и положительно скажется на туризме.

Добавим, что сборная Россия начнет турнир игрой с Бельгией 13 июня, а с Финляндией встретится 17 июня. Оба матча пройдут на «Газпром Арене». Гостевая игра с Данией состоится 22-го числа того же месяца.