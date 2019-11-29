37 рублей по «Подорожнику»: Смольный назвал тарифы на проезд в метро в 2020 году

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о стоимости проезда в метро на 2020 год. Согласно документу, цена вырастет не так, как ожидалось - до 38 рублей, а всего на рубль. Но лишь для обладателей «Подорожника». Они, с единого электронного кошелька, будут отдавать за вход 37 рублей (сейчас 36).

- Установить стоимость проезда с 1 по 10 поездки в течение календарного месяц исходя из тарифа в размере 37 рублей, - говорится в тексте документа.

С 11-й поездки будет уже 36 рублей, с 21-й - 35, с 31 - 34 и с 41-й 33 рубля. Ниже цена на опустится.

Но дешевле всего изначально ездить по Единой карте Петербуржца (ЕКП) - 35 рублей (сейчас 30). Чуть дороже по банковской карте системы МИР - 40 рублей (сейчас 35). Впрочем, для них скидки от числа поездок не предусмотрены.

Проездной в подземке на месяц обойдется с 1 января в 1870 рублей, а единый месячный проездной на все виды городского общественного транспорта подорожает с 2900 до 3015 рублей.

Единый для льготников будет стоить 623 рубля, для учащихся - 535, а студенты заплатят 1075 рублей.

Напомним, что цена разового проезда с 1 января 2020 года вырастет с 45 до 55 рублей. Впрочем, по данным Смольного, жетоны покупают лишь 15 процентов пассажиров, а остальные ездят по различным проездным или же банковским картам, в том числе ЕКП.