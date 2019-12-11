«Они фактически при смерти»: Здоровье родителей доцента-расчленителя Соколова резко ухудшилось

Зверское убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, случившееся в начале ноября 2019-го года, всколыхнуло всю Россию. С девушкой расправился 63-летний историк Олег Соколов – застрелил ее из обреза винтовки, а после расчленил и попытался выбросить останки в реку. Эта история ударила не только по убийце и жертве, но и по близким им людям: так, в ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 11 декабря, адвокат Александр Почуев рассказал, что родители одиозного доцента практически находятся при смерти.

- Им уже по 85 лет, они, можно сказать, старики, - отметил Почуев. – Я был у них буквально позавчера. Конечно, они в ужасном состоянии. Отец фактически при смерти. Мать тоже говорит о смерти чаще, чем о чем-либо.

Олег Соколов и Анастасия Ещенко в 2016 году. Через три года он застрелит ее из обреза винтовки, а тело расчленит и попытается утопить останки в реке. Фото: Скриншот видео YouTube

Также, по словам Почуева, на следствие и на самого Соколова оказывает большое влияние общественный резонанс, поднятый в том числе СМИ – адвокат посетовал на то, что расследование дела еще не завершилось, а вердикт по нему уже вынесен.

Сейчас Соколов в Москве - ему предстоит психиатрическая экспертиза. Фото: Скриншот видео YouTube

- В поисках наживы журналисты вторгаются в личные, интимные процессы жизни человека, - негодует адвокат. – Мы, как защитники, считаем это недопустимым. Сейчас мы подали заявление в полицию по этому вопросу. После будем разворачивать фронты по наступлению на недобросовестных журналистов, которые нарушают не только нормы морали, но и нормы закона

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744195" frameborder="0"></iframe> Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

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