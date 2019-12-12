Полиция Петербурга задержала подростков-неформалов, избивших 18-летнюю девушку из-за внешности

Громкое дело об избиении 18-летней девушки, выглядящей не как все, возмутило большую часть адекватных петербуржцев. Жестокий «мордобой», произошедший вечером 9 декабря на Лиговском проспекте, стал поводом для шума в СМИ и, позднее, возбуждения уголовного дела об умышлено причинении вреду здоровья. А 12 декабря подозреваемых задержала полиция.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

По предварительной информации, в руки стражей порядка попали трое молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Один из парней ходит в 7-й класс обычной школы, второй нигде не учится и не работает, а третий, самый старший, является студентом юридического факультета одного из городских вузов. Он, если не двоечник, должен понимать меру ответственности за вменяемое преступление. По некоторым данным, все задержанные являются сторонниками националистической группировки.

Впрочем, пока причастность подростков к избиению девушки не доказана. Сейчас в домах подозреваемых идут обыски. У студента, в частности, нашлись выкопанные из земли патроны времен войны. Если экспертиза подтвердит из боевое состояние, то молодому человеку грозит еще одно уголовное дело.

У девушки сотрясение мозга, гематомы, пробита щека и прочие травмы.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что причиной для нападения на 18-летнюю студентку одного из петербургских вузов стала ее внешность - короткая стрижка, брюки и прочее, что показалось парням «мужеским». Они назвали ее «лесбиянкой», грязно пошутили, после чего и началась потасовка, в ходе которой один из нападавших двумя ударами отправил девушку в нокаут. Позднее медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, гематомы и прочие травмы.

- Лежу в Александровской больнице. Мне зашили щеку с двух сторон. Есть не могу. Сделали рентген. Он должен показать, есть у меня перелом челюсти или нет, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» сама Екатерина.

До этого девушка успела написать заявление в полицию и дать показания. По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мера ответственности - до 5 лет заключения. Расследование продолжается.